02/10/2021 12:43 Economía conflicto laboral de tubacex Ander Añibarro, alcalde de Llodio: "El choque entre trabajadores nos preocupa profundamente" eitb media El conflicto de Tubacex cumplirá hoy su jornada 234 de huelga. Los afiliados votaron ayer el preacuerdo pactado con el Gobierno Vasco: ELA y CCOO se mostraron a favor con 7 representantes, mientras que STAT, LAB y ATAL votaron en contra, con 6. CCOO ha propuesto que todos los trabajadores voten.

Habrá que esperar hasta el lunes para ver cómo evoluciona el conflicto laboral de Tubacex. Los afiliados a los sindicatos tuvieron ayer que decidir si respaldaban el preacuerdo pactado con el Gobierno Vasco. ELA y CCOO votaron a favor, tras el sí de sección sindical. Sin embargo, los representantes de STAT votaron finalmente que no, aunque eran partidarios del acuerdo, porque su sección sindical no lo aprobó en votación. LAB y ATAL también votaron que no.

Con esta situación, el sindicato CCOO solicitará la votación de toda la plantilla para recoger la opinión de todas las personas trabajadoras y obtener una mayoría por parte de los principales sindicatos.

En este contexto, Ander Añibarro, alcalde de Llodio, ha visitado 'Goiz Kronika' de Euskadi Irratia. El retraso de la decisión no le ha pillado por sorpresa. "Sabíamos que LAB votaría en contra, por lo que no descartábamos ue podría retrasarse". Ante la pregunta de si la propuesta saldrá adelante tras esperar hasta el lunes y obtener el voto de toda la plantilla, ha declarado que "parece que sí, pero hay que ser prudentes".

Se ha mostrado esperanzado y cree que preacuerdo se firmará y saldrá adelante: "Es imposible saberlo pero parece que podría ocurrir, se le podría poner fin a un conflicto de ocho meses". Tras ser testigo de la división entre los trabajadores, el alcalde de Llodio ha expresado que es algo que, "claramente", le preocupa. Ha añadido que "estaba claro que no iba a llegar una unanimidad entre todas las partes, pero nos preocupan esos choques".

El alcalde ha explicado en las ondas de Euskadi Irratia que, a lo largo de los últimos ocho meses, ha vivido "con preocupación" el hecho de que la principal empresa del pueblo se encuentre en conflicto: "son muchos los vecinos, amigos y ciudadanos que están en huelga, sin saber qué será de su futuro y obligados a vivir tantas situaciones difíciles".