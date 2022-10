Economía Reducción de plantilla Las oficinas sufrirán la mayoría de los despidos anunciados por Siemens Gamesa Agencias | EITB Media Publicado: 04/10/2022 16:57 (UTC+2) Última actualización: 04/10/2022 17:12 (UTC+2) Siemens Gamesa ha comunicado a los sindicatos que, del ajuste de 475 empleos en España, 352 son despidos en oficinas. La multinacional tiene oficinas en Zamudio y Sarriguren. Sin embargo, han confirmado que los despidos no afectarán a las plantas de Mungia y Asteasu. Escuchar la página Escuchar la página

Siemens Gamesa ha comunicado este martes a los sindicatos que, del ajuste de 475 empleos en España, 80 corresponden a eventuales a los que no se renovará, 43 son puestos que se amortizan de forma natural y el resto (352) son despidos en oficinas, según han confirmado fuentes de CCOO. La multinacional tiene oficinas en Zamudio (Bizkaia) y Sarriguren (Navarra).

Fuentes de CCOO han precisado que en la reunión no les han facilitado ningún desglose por zonas porque todavía no está definido, pero sí les han detallado que, de esos 475 puestos, 80 serán eventuales a los que no se renovará, 43 son puestos de rotación natural que van "desapareciendo con el tiempo" y 352 son despidos en oficinas. En el caso de los 80 eventuales y de los otros 43 puestos se desconoce, por ahora, si serán también en oficinas o no.

La empresa había convocado hoy telemáticamente a las secciones sindicales de CCOO, UGT y ELA en todo el Estado tras su anuncio de recortar un total de 2900 puestos de trabajo en todo el mundo, en el marco de su programa estratégico 'Mistral', y, de ellos, 475 en España.

También les han comunicado que las unidades de negocio de Gamesa Electric y de Gamesa Energy Transmission no estarán afectadas, ni en oficinas ni en plantas.

En concreto, Gamesa Electric cuenta con instalaciones en Reinosa, San Fernando de Henares y Valencia y Gamesa Energy Transmission (GET), que es la unidad de mulplicadoras, está en Mungia y Asteasu en Euskadi, Lerma (Burgos), Sigueiro (Galicia) y Burgos.

Este plan de ajuste se desarrollará, como ya se había anunciado, en dos años y para este mes octubre la empresa tiene previsto convocar la mesa de empleo de cara a llegar a un acuerdo, que para los sindicatos tiene que pasar "porque no haya ningún despido traumático".

En el encuentro, los tres sindicatos han coincidido en mostrar su rechazo "absoluto" a este ajuste porque consideran que en España "no sobra nadie" y la actual situación es consecuencia de "una mala gestión" por parte de la compañía.

Por su parte, desde la empresa se ha señalado que se tratará de buscar salidas no traumáticas a través de recolocaciones, bajas incentivadas y prejubilaciones con la intención de "tratar de reducir el mínimo las salidas no deseadas".