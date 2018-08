Política

FIN DE ETA

Las claves de la última semana de la historia de ETA

E.J. | EITB.EUS

29/04/2018

Así se vislumbran el acto del 4 mayo, el último comunicado de ETA y el papel de los presos y las víctimas en el nuevo escenario político que se abrirá en pocos días.

El fin de ETA entra en su semana decisiva. Y es que, los primeros días de mayo de 2018 pasarán a la historia como los de la desaparición de ETA (Euskadi Ta Askatasuna), tras casi 60 años de historia.

El acto de escenificación de la disolución

El encuentro internacional donde se escenificará la disolución de ETA se celebrará el 4 mayo, viernes, en la villa Arnaga de Kanbo (Lapurdi). Las tres entidades organizadoras, el Grupo Internacional de Contacto (GIC), Bake Bidea y el Foro Social Permanente, han explicado que el acto comenzará a las 12:00 horas y que será breve.

Además de una delegación del PNV, EH Bildu y Podemos Euskadi, asistirán representantes de todo el arco parlamentario de Iparralde así como Jean Rene Etchegaray presidente de la Mancomunidad de Iparralde, pero no lo harán ni el Gobierno Vasco ni el Gobierno de Navarra oficialmente. También han convocado a todas las personalidades internacionales que participaron el 17 de octubre de 2011 en la conferencia de Aiete que allanó el camino al cese definitivo de la actividad armada de ETA.

El acto finalizará con la lectura de una declaración cuyo contenido se mantiene en el más estricto secreto.

El último comunicado de ETA

Antes o después del acto oficial de Kanbo, ETA hará público su último comunicado, un texto en el que oficializará de manera inequívoca el fin y su disolución como grupo armado.

Si bien el anuncio del cese de la actividad armada de ETA, en 2011, se produjo tres días después de la conferencia de Aiete, esta vez, todas las fuentes apuntan a que se hará público antes del 4 mayo, un extremo que, no obstante, no tiene confirmación oficial.

De todos modos, varias informaciones apuntan a que el último mensaje de ETA a la sociedad podría ver la luz este próximo jueves, 3 de mayo, y como para el anuncio del cese de su actividad armada, ETA volvería a elegir a la BBC como altavoz mundial de su última intervención.

El futuro de los presos

¿Qué repercusión tendrá la materialización del fin de ETA en la política penitenciaria? Actualmente 278 presos conforman el EPPK (Euskal Preso Politikoen Kolektiboa), 225 cumplen condena en el Estado español (solo 4 de ellos en cárceles de Euskal Herria) mientras otros 52 lo hacen en el Estado francés y uno en Portugal.

El 28 de diciembre de 2013 el EPPK hizo público un comunicado en el que por primera vez reconocía el daño causado y aceptaba que "el proceso de vuelta a casa de los presos, la excarcelación y el traslado a cárceles cercanas a Euskal Herria, se realice utilizando las vías legales".

El pasado verano, el EPPK tomó la decisión "recorrer jurídica y políticamente el camino de la legislación ordinaria", para lo que decían que era "imprescindible poner fin al primer grado". Algo que los presos ya han comenzado a recurrir individualmente por la vía judicial.

La mayoría social y política vasca ha pedido repetidamente la flexibilización de la política carcelaria y el fin de la dispersión tal y como se vio en la última manifestación del 21 de abril en Bilbao. Sin embargo, este mismo domingo, el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado que "los demócratas no darán nada" a ETA por "reconocer su maldad y desaparecer" y ha advertido de que los presos tendrán que "romper con ETA, mostrar su arrepentimiento, pedir perdón y colaborar con la justicia" si quieren acceder a beneficios penitenciarios y "no basta con firmar un mero papel".

El Gobierno francés, sin embargo, sí ha dado pasos en esa dirección. Las reuniones entre electos de Iparralde, la plataforma Bakebidea, el colectivo de los 'artesanos de la paz' y representantes del Ministerio de Justicia galo propiciaron que Francia comenzase a acercar en febrero a presos de ETA a cárceles cercanas a Euskal Herria, concretamente a las prisiones de Mont de Marsan y Lannemezan. Una medida que no se aplica a las mujeres, porque ninguno de estos centros penitenciarios cuenta con un módulo para ellas. La propia ministra de Justicia, Nicole Belloubet, ha reconocido que de momento no tienen una solución para las 13 mujeres presas en Francia.

El papel de las víctimas

El papel de las víctimas y su reconocimiento es otro de los ejes centrales de la situación "post ETA".

El 20 de abril, la organización armada hacía público un comunicado en el que realizaba una autocrítica sobre el daño causado y el "sufrimiento desmedido" ocasionado añadiendo que lo sentía "de veras" y que "ojalá nada de eso hubiese ocurrido" . Además, se comprometía "a dejar atrás definitivamente las consecuencias del conflicto y a que no se vuelva a repetir algo así".

Sin embargo, el comunicado provocó diversas críticas debido a la distinción que hacía de las víctimas en función de si "habían tenido participación directa en el conflicto o no". Mientras mostraba su "respeto" por las que "sí lo habían tenido", pedía "perdón" a las que no, es decir a las "víctimas colaterales". Una distinción que no consideran aceptable ni el lehendakari Iñigo Urkullu ni el secretario el secretario de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández.

En el mismo sentido se han manifestado varias asociaciones de víctimas. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) considera inaceptable que ETA divida a las víctimas entre culpables e inocentes y pida perdón solo a aquellas que "no tenían una participación directa en el conflicto".

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) considera que la banda "justifica su actividad terrorista una vez más" por la que no creen en su arrepentimiento.

Además del perdón o el reconocimiento de su sufrimiento, lo que reclaman muchas víctimas es que ETA colabore en el esclarecimiento de los atentados no resueltos.

REPORTAJES ESPECIALES SOBRE EL FIN DE ETA EN ETB

Con motivo de la desaparición de ETA, EiTB ofrece durante toda la semana reportajes especiales con testimonios de expertos y personas claves que han conocido a ETA y su evolución.

En este vídeo, por ejemplo, Gerry Adams y Jonathan Powell, dos de los principales protagonistas del proceso de pacificación de Irlanda del Norte se muestran optimistas con el futuro que se abre en Euskal Herria.

Los exconsejeros del Gobierno Vasco Juan Mari Atutxa y Rodolfo Ares también han contado a ETB cómo viven el nuevo escenario político.