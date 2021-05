02/05/2021 13:18 Política EH Bildu Otegi reclama una izquierda "capaz" para parar "el auge del autoritarismo" EiTB Media "Si hay una frase que nos ha tocado vivir es esa que inventaron los jóvenes: 'Esto es lo que hay'. Frente a ese pesimismo, la izquierda tiene que decir 'esto es lo que hay que cambiar'", ha dicho. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi. Imagen obtenida de un vídeo de EiTB Media. Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

"Quieren construir modelos autoritarios de gobernanza en nombre de la libertad. Ahora los neofascistas quieren poner en marcha la revolución absolutamente autoritaria y conservadora en nombre de la libertad", ha advertido el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi.

"De la libertad burguesa. Que consiste en yo puedo consumir donde yo quiero, yo puedo ponerme la mascarilla o no, yo puedo beberme una cerveza o no. Esa es la libertad burguesa, la individual", ha agregado.

Ante ello, Otegi considera que "la izquierda tiene que recuperar otro sentido de la libertad. La libertad que solo se compra con dinero no es libertad, es privilegio".

"Esta situación solo se resuelve con un proyecto alternativo de izquierda. No caben medias tintas en esto. El mundo se puede construir sobre dos bases. Una es sobre la base del dinero, con el objetivo de que algunos acumulen 'mucha plata', como diría Pepe Mugica; pero hay otra manera de construir el mundo, poniendo a la gente y sus necesidades en el centro", ha explicado.

"Si hay una frase que nos ha tocado vivir es esa que inventaron los jóvenes: 'Esto es lo que hay'. Frente a ese pesimismo, la izquierda tiene que decir 'esto es lo que hay que... cambiar'", ha recordado el representante de la coalición.

Así, el Otegi se ha referido al Primero de Mayo celebrado ayer, que "viene a rememorar la posibilidad de construir el mundo de otra manera".

"La libertad que solo se compra con dinero no es libertad, es privilegio"

"Percibo tres grandes cambios que hasta ahora no habían sucedido en la historia de la humanidad. La huella ecológica está poniendo en riesgo la propia vida en el planeta. La izquierda no es capaz de acompañar esta reflexión con una dinámica radical en el sentido de que este modo de consumo de la riqueza y el consumo es además de injusto, está poniendo en riesgo la vida en el planeta. Por otro lado, hasta ahora las potencias mundiales en términos económicos eran también las potencias en términos militares. Es muy probable que en los próximos años la potencia hegemónica en términos económicos sea China y la potencia militar hegemónica sean los EE. UU. Esto no había sucedido nunca", ha analizado.

Según el líder de EH Bildu, "la clase media, que es una clase autopercibida, siempre ha llevado en su ADN político la metáfora de la escalera social, en la que generación tras generación se iba escalando. En el actual sistema económico, y tras la crisis financiera del 2008 y la crisis actual, lo que está derivando es en una situación en la que esa clase media autopercibida empieza a mirar hacia abajo y no hacia arriba; está en un proceso de proletarización".

"Y además, eso trae como consecuencias que las generaciones posteriores van a vivir peor y con menos derechos y más miedo que lo que hemos vivido nosotros", ha lamentado.

"Cuando las clases medias, las pequeñas burguesías de los países tienen miedo tienen una tendencia natural hacia el radicalismo. En algunas ocasiones esas clases medias se han radicalizado hacia la izquierda, pero en la mayor parte de las ocasiones se han radicalizado hacia la derecha". Ha concluido.