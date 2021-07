30/07/2021 10:01 Política En Salamanca Comienza la Conferencia de Presidentes con la participación del lehendakari Agencias | EITB Media Iñigo Urkullu anunció su decisión de estar presente en la cumbre de Salamanca de hoy una vez convocada la comisión mixta para este jueves. También ha acudido María Chivite; Pere Aragonès, sin embargo no ha asistido a la conferencia. Escuchar la página Escuchar la página

El lehendakari Urkullu con Revilla (Cantabria), Barbón (Asturias) y Feijoó (Galicia). Foto: EFE

A las 9:30 han dado comienzo a la XXIV Conferencia de Presidentes en Salamanca, el órgano de máximo nivel político de cooperación multilateral entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas. El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asistido, finalmente, a la conferencia tras acordar que este jueves se celebrara la comisión mixta del Concierto Económico con el fin de concertar ciertos impuestos. La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, también ha acudido a la cita.

Los socialistas vascos Eneko Andueza e Idoia Mendia ya habían insistido en la "importancia" de que Urkullu participase en la cumbre. No obstante, el lehendakari anunció su decisión una vez convocada la comisión mixta y teniendo en cuenta los temas "importantes" que se tratarán en el encuentro. Entre otras cuestiones, se espera debatir sobre la situación de la pandemia de la covid-19, el proceso de vacunación o los fondos europeos.

En este sentido, Urkullu apeló al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a trabajar de "forma diferente la bilateralidad" con Euskadi, y espera que se reactive el traspaso de transferencias para completar el Estatuto de Gernika.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha decidido no asistir a la Conferencia. La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha recordado que la relación del presidente de la Generalitat con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "prioritariamente bilateral, no multilateral".

Ante esta ausencia, Sánchez ha lamentado que Aragonès no acuda a la Conferencia, alegando que de esta forma los catalanes no tendrán voz en temas "muy importantes". Además, el presidente ha insistido en que el diálogo "es un valor en sí mismo", y se ha dirigido expresamente a los presidentes autonómicos del PP para que utilicen este espacio "para el diálogo y no una lucha partidista".