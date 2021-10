21/10/2021 10:00 Política PORTAVOZ DEL GOBIERNO VASCO Zupiria: "Entiendo el comentario de Otegi; la izquierda abertzale está en deuda con los presos" EITB MEDIA En palabras de Bingen Zupiria, "todo lo que haga la izquierda abertzale en favor de las víctimas, si las víctimas lo aceptan, será de ayuda para todos. Si Otegi hubiera puesto a las víctimas donde ha puesto los presupuestos, mejor". Escuchar la página Escuchar la página

En una entrevista concedida al programa Faktoria de Euskadi Irratia este jueves, el portavoz del Gobierno Vasco y consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria, ha explicado que cuando hace 10 años ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada, comenzaron a sentarse las bases de la convivencia en Euskadi y a ponerse en el lugar de las víctimas.

En cuanto a las declaraciones de EH Bildu y Sortu, ha afirmado que el dolor de las víctimas nunca debería haber ocurrido, pero ha advertido de que "el tiempo demostrará si son un nuevo nudo o son otra cosa". "Rodríguez y Otegi dijeron que sus palabras no tienen por qué cambiar nada, yo no estoy de acuerdo, yo creo que lo que dicen y lo que dirían puede beneficiar mucho a muchas víctimas y eso nos ayudaría a desatascar otro nudo", ha añadido.

Sobre la polémica surgida después de que Otegi mostrara su disposición a apoyar los presupuestos de Sánchez para lograr la excarcelación de los presos, Zupiria ha dicho que entiende que Otegi ponga sobre la mesa este tema: "¿qué menos? Yo creo que están en deuda con los presos y como tienen una deuda, tienen que hacer algo", ha subrayado.

El portavoz del Gobierno Vasco cree que, "si cualquier cosa que se haga a favor de las víctimas es aceptada por ellas, ayudará a todos". En este sentido, ha dicho que si Otegi hubiera puesto las víctimas donde ha puesto los presupuestos, "sería mejor".

Asimismo, Zupiria se ha adherido al comunicado hecho público ayer por varios presos de ETA en el que afirman que "no es justo que asuman toda la carga de la violencia y que la organización política que la ha impulsado y apoyado no asuma ninguna responsabilidad".

En relación con el vertedero de Zaldibar, Zupiria ha aclarado que la empresa propietaria, Verter Reciclyng, no ha comunicado al Gobierno Vasco que haya entrado en fase de liquidación: "El Gobierno Vasco no ha recibido información directa sobre la liquidación. Es cierto que tiene una deuda, pero no con el Gobierno Vasco, sino con esta sociedad, porque ha habido que destinar mucho dinero para estabilizar y cerrar el vertedero.

El portavoz ha recordado que "las deudas son deudas y hay que pagarlas" y ha añadido que en este caso también tendrán que intervenir los jueces.

Respecto a los presupuestos del Gobierno Vasco para el próximo año, ha recordado que el Ejecutivo vasco no necesita a nadie para que éstos salgan adelante. De todas formas, Zupiria ha añadido que, "a partir de ahí, cuanto más apoyo tengan, mejor".

Preguntado por si ve vías de acuerdo con EH Bildu, Zupiria ha precisado que "en Navarra y Madrid EH Bildu ve claro que tiene que apoyar los presupuestos de Sánchez y Chivite, pero en la CAV el Gobierno Vasco no necesita sus votos". Por encima de las declaraciones, ha añadido, hay acciones.

Sobre el proyecto de ley audiovisual, el consejero de Cultura y Política Lingüística ha defendido que todas las lenguas del Estado español tendrán cabida en esa proposición de ley, porque "de lo contrario, será muy difícil que se fije comunidad a comunidad".

Respecto a la nueva ley educativa, ha señalado que el debate no debe limitarse al uso del euskera y a la titularidad de los centros educativos, aunque ambos son muy importantes: "En lo que respecta a la lengua, hay varias áreas en las que incidimos en el mundo educativo: tienen que ver con el fomento del uso del euskera en los territorios con más problemas para vivir, escuchar y hablar en euskera, para que tenga acceso a actividades en euskera en el tiempo libre, laboral, lúdico o digital".

Respecto a la posibilidad de que el deporte escolar se extienda a niños y niñas de 0 a 6 años, Zupiria ha señalado que el objetivo es hacer hincapié sobre la importancia de la actividad física y la vida activa desde la infancia.