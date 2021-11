04/11/2021 15:37 Política Juicio del sumario 13/13 Enparantza: "No se puede mantener que ETA siga existiendo. Es una falacia" Agencias | EiTB Media La causa ha quedado vista para sentencia 10 años después del inicio del proceso judicial. Tanto Jon Enparantza como Arantza Zulueta han hecho uso de su derecho a la última palabra. Escuchar la página Escuchar la página

El acusado Jon Enparantza durante el juicio. Imagen obtenida de un vídeo de EiTB Media.

El juicio por el sumario 13/13 ha quedado este jueves visto para sentencia cuatro meses después de su inicio y más de 10 años después de las detenciones y los registros en los despachos de los abogados de los presos. "Llevo cuatro meses escuchando acusaciones muy graves. Me defiendo a mi manera (...) No se puede mantener que ETA siga existiendo. Es una falacia", ha concluido el acusado Jon Enparantza en la última sesión del juicio.

Antes de finalizar el juicio, dos de los acusados han hecho uso de su derecho a la última palabra comenzando por Arantza Zulueta. "Del informe de la Guardia Civil, querría decir que los indicios son escasísimos", ha insistido, recordando además que la documentación sobre la que descansa su acusación se obtuvo en un domicilio en el que ella no residía.

Además, Zulueta ha querido recalcar que no ha sido militante de ETA y tampoco participó o dio su opinión favorable a la lucha armada. Como si ha participado, ha señalado, es como letrada desde el mundo de la izquierda abertzale para lograr el final de ETA.

"Me parece que se ha vuelto a dar un paso importante por la convivencia y por la paz. Esto en el contexto de la sentencia puede tener su importancia. Soy responsable porque si he participado de esos debates en la izquierda abertzale, no en ETA", ha asegurado, recordando que el 18 de octubre se realizó una "declaración en la que se reconoce el daño causado" a las víctimas.

Para Zulueta, la proclama por el décimo aniversario de la Declaración de Aiete y el anuncio del fin de la violencia ha sostenido debería ser tenida en cuenta "cara a la sentencia" que espera sea absolutoria.

El siguiente acusado --y el último-- en tomar la palabra ha sido Jon Enparantza. A su juicio, "es de lamentar que después de tantos años" del cese definitivo "se aborde o afronten las consecuencias del conflicto desde una perspectiva policial o judicial".

"Hubiera sido más satisfactorio afrontarlo (el juicio) desde un punto de vista más constructivo, positivo", ha afirmado, lo que ha provocado que la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, le reprenda por hacer un discurso político en el que ha atacado a la Fiscalía. "Aquí no se hace política, se hace Justicia. Ese discurso en otros foros, aquí no. No haga un exordio usted sobre ETA", le ha espetado la magistrada.

A diferencia de Zulueta y Enparantza, los otros cuatro acusados --Naia Zuriarrain, Iker Sarriegi, Saioa Agirre y Nerea Redondo-- han descartado hacer uso de su derecho.

Antes de que los acusados hiciesen uso del turno de última palabra, el juicio se ha reanudado con el abogado de Nerea Redondo exponiendo sus conclusiones definitivas y solicitando, como el resto de letrados, la libre absolución defendiendo que no es "autora de delito alguno".

El último abogado en intervenir ha sido el de Saioa Agirre, que ha solicitado su libre absolución.