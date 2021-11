03/11/2021 15:35 Política Juicio por el sumario 13/13 Las defensas apuntan al "papel nuclear" del CNI en la investigación y piden la nulidad Agencias | EiTB Media Los tres letrados que han presentado sus conclusiones han coincidido en poner el foco en el origen de las pesquisas. Atribuyen al CNI la elaboración del informe Halboka sobre el que "descansa" la investigación policial posterior. Escuchar la página Escuchar la página

Las defensas de varios de los acusados de pertenecer "al frente jurídico de ETA" han pedido este miércoles la absolución de sus representados aludiendo a la nulidad de las pruebas y criticando el "papel nuclear" del Centro Nacional de Inteligencia, al que atribuyen la elaboración del informe Halboka sobre el que "descansa" la investigación policial posterior.

Los tres letrados que han presentado sus conclusiones en el juicio por el sumario 13/13 han coincidido en poner el foco en el origen de las pesquisas.

Por su parte, el abogado de Arantza Zulueta y Jon Enparantza, Alfonso Zenon, ha solicitado la libre absolución de sus representados y se ha referido a lo que considera una vulneración de los derechos fundamentales que, con todo, el tribunal no resolverá hasta que no emita la sentencia.

Zenon se ha referido al auto que inadmite las pruebas presentadas por los acusados, que a su juicio "carece de fundamentación", y que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. "El impedimento de las pruebas ha provocado indefensión", ha criticado.

Pero lo más grave, ha señalado el letrado, es el informe Halboka y la "intervención del Centro Nacional de Inteligencia" (CNI) en el proceso. "Los peritos han restado importancia porque saben que dicha intervención no es ajustada a derecho", ha destacado.

Así, el letrado ha insistido en que la investigación judicial sobre los acusados "descansa y tiene como base" un informe realizado por el CNI que desde su punto de vista invade la "división de poderes".

"¿Por qué se empeñan en negar la actividad esencial del CNI en este procedimiento? Si es muy claro"

Por su parte, Jone Goirizelaia, la defensa de Naia Zuriarrain ha solicitado igualmente la libre absolución de su representada. Así, se ha referido a las torturas denunciadas por Zuriarrain. Una obtención de pruebas, ha apuntado la abogada, que se consiguieron "vulnerando derechos fundamentales" y que "no pueden ser utilizadas".

Su conclusión ha finalizado con un alegato dirigido al tribunal para que tenga en cuenta que la izquierda abertzale está intentando "crear una situación de convivencia distinta". "Les pido que dicten una sentencia absolutoria y nos ayuden a avanzar, que es lo que queremos, tener una sociedad justa y en paz", ha zanjado.

El abogado de Iker Sarriegi ha continuado la línea marcada por los otros letrados pidiendo la absolución de su representado y poniendo acento en el "papel nuclear" del CNI en el proceso. "¿Por qué se empeñan en negar la actividad esencial del CNI en este procedimiento? Si es muy claro", se ha preguntado.

En este contexto, el representante ha criticado que una parte fundamental en el proceso no haya acudido a declarar a sede judicial y destacado que haya "miembros del CNI y testigos anónimos" cuya identidad desconoce incluso la Fiscalía.

"La tesis Halboka no es una tesis de la Guardia Civil, sino del CNI. El fiscal, de una manera forzada, dice que la investigación empieza con los registros, no con el informe. Entendemos que no cabe otra solución que la nulidad de esta prueba y de todo lo actuado", ha insistido.

El juicio se reanudará nuevamente este jueves a las 10:00 horas con las conclusiones de los abogados de Nerea Redondo y de Saioa Agirre.