12/01/2022 10:41 Política Entrevista Otegi: "Pongo en duda que tengamos margen de negociación en torno a la reforma laboral" Eider Garaikoetxea O. | EITB MEDIA El coordinador general de EH Bildu critica la postura de Podemos y PSOE: "La izquierda no puede no cumplir sus promesas, porque pierde credibilidad. Si no se pueden cumplir, tendrán que explicarlo".

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, se ha mostrado muy pesimista en torno a la reforma laboral pactada por el Gobierno español con CEOE y los sindicatos UGT y CCOO. El líder abertzale ha cuestionado siquiera que haya margen de negociación y asegura que, a día de hoy, su grupo votará "no" al 100 %.

En una entrevista concedida al programa "Egun On Euskadi" de ETB1, Otegi ha hablado largo y tendido sobre el proyecto de ley y ha criticado la posición del gobierno de coalición español. "La izquierda no puede no cumplir sus promesas, porque pierde credibilidad. Si no se pueden cumplir, tendrán que explicarlo (...) lo que no puede hacer Yolanda Díaz es venderlo como si fuera una reforma maravillosa", ha manifestado.

Según Otegi, "es pura intuición, pero creo que la CEOE ha puesto una condición para el acuerdo, y es que 'esto no se toca y si se cambia, me voy'. La pregunta que haría al Gobierno español sería la siguiente: ¿Con quién queréis pactar la reforma, con la CEOE o con los socios?".

El líder abertzale comparte el análisis de Confebask de que la nueva reforma "mantiene la esencia" de la anterior. Para su formación, hay dos líneas rojas que no van a traspasar: una, sería la prevalencia de los convenios autonómicos frente a los estatales, y la otra, "el tema de los despidos". Sobre la primera, asegura que el pacto interprofesional de 2017 "no ofrece garantías jurídicas" sobre esa prevalencia y que la nueva reforma debería "recogerlo muy claramente y por escrito". Sobre el abaratamiento de los despidos, insiste en que "eso tiene que cambiar". "Por eso nosotros no vamos a apoyar esa reforma, si no se adoptan medidas. Tenemos muy clara nuestra posición y la manifestaremos desde un punto de vista de país: con los sindicatos, pensionistas..."

En opinión del dirigente de la coalición soberanista, en el fondo "tenemos un problema desde el enfoque nacional, y es que se decide en una mesa a 500 kilómetros cuáles son nuestras relaciones laborales y cuáles no". En ese sentido, ha recordado que ni la mayoría sindical vasca ni PNV y EH Bildu tienen presencia en esa mesa.