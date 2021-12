27/12/2021 11:00 Política ENTREVISTA Miren Gorrotxategi: "No entendería que un partido de izquierdas votara en contra de la reforma laboral" EITB Media La portavoz parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU ha defendido el pacto alcanzado entre el Gobierno español, la patronal CEOE y los sindicatos UGT y CCOO, "porque es favorable a los intereses de los trabajadores". En todo caso, ha afirmado que "no es perfecto" y que "se puede mejorar". Escuchar la página Escuchar la página

La portavoz parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha asegurado que la reforma laboral que este martes aprobara el Consejo de Ministros es el cambio más profundo de los últimos 40 años, "porque modifica las bases del mercado laboral en favor de los intereses de los trabajadores". En su opinión, se ha conseguido cambiar el paradigma de la temporalidad: "Eso era lo que había que cambiar y de ahí vendrán otros cambios".

De todas formas, ha reconocido que el acuerdo "no es perfecto" y que "hay cosas que se pueden mejorar". Por ello, ha mostrado su disposición para reforzar los convenios autonómicos si son mejores que los estatales: "Por supuesto que vemos bien reforzar eso, y, por lo tanto, nosotros también trabajaremos por ello". En referencia a EH Bildu ha manifestado que no entendería que un partido de izquierdas, como EH Bildu, votara en contra de una reforma laboral.

La líder de Podemos Euskadi ha criticado a EH Bildu por apoyar los presupuestos del Gobierno Vasco, pero ha aclarado que esto no ha enfriado las posibilidades de una posible alianza de izquierdas: "Una cosa es no ponerse de acuerdo en cosas concretas, pero eso no quiere decir que no merezca la pena gobernar desde la izquierda".

Gorrotxategi ha criticado al Gobierno Vasco por la gestión de la pandemia. Además, ha denunciado la situación del personal de la Atención Primaria: "Realizan toda la labor de contención, tienen que hacer test, dar la vacuna y les toca hacer de todo".

Preguntada por el acuerdo alcanzado entre agentes del euskera, del entorno educativo y la mayoría sindical de Euskal Herria a favor de un único modelo educativo que tenga el euskera como lengua vehicular, se ha mostrado escéptica. Ha añadido que no tiene constancia de que el debate de la nueva ley de educación esté sobre la mesa. Además, ha calificado de "nefasta y clasista" la iniciativa "Arnas Dezagun" que está en marcha para evitar que se reparta el alumnado euskaldun.