Entrevista en TVE

Rubalcaba: 'A Rajoy se le está yendo el país de las manos'

18/09/2012

El líder del PSOE ha dicho que el Gobierno va a acelerar el calendario para que la jubilación sea efectiva a los 67 años y que el cálculo para la pensión se ampliará a toda la vida laboral.

El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha expresado este lunes su seguridad de que el Gobierno va a acelerar el calendario para que la jubilación sea efectiva a los 67 años y de que el cálculo para la pensión se ampliará a toda la vida laboral.



"Estoy seguro de que lo va a hacer", ha vaticinado Rubalcaba en una entrevista en TVE en la que ha explicado que adoptar esas medidas supondrá bajar las pensiones a la mayoría de los ciudadanos.



Rubalcaba ha reprochado al presidente del Gobierno Mariano Rajoy que no haya sido claro respecto al futuro de las pensiones y no haya dicho si las va a revalorizar a final de año conforme a la desviación del IPC.



"No quiere responder no porque no sepa, sino porque no quiere", ha señalado antes de ironizar sobre el encargo de Rajoy al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de que tenga muy en cuenta a los pensionistas a la hora de preparar el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado.



En ese sentido, ha dicho que, para los pensionistas, esa es la peor noticia que se les podía dar.



Asimismo, Rubalcaba ha vuelto a rechazar que Españadeba pedir un segundo rescate, porque afecta a la imagen del país,porque supondrá nuevos recortes sociales y porque se perderásoberanía. De nuevo ha recurrido a Portugal como ejemplo delresultado de un rescate: "Unos señores llegaron un día y dijeron:'Siete puntos abajo vuestros salarios'. Ese es un tema muy duro", hadicho.

Apuesta por el diálogo con Cataluña

El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha apostado por el diálogo y el acuerdo para solucionar la situación en Cataluña y ha asegurado que las "ambigüedades" del

presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre el pacto fiscal llevan a "malos sitios".



Rubalcaba ha declarado que en Cataluña hay una situación "difícil", pero que no es "lío" ni una "algarabía", sino un "problema político" cuando salen miles de

personas a la calle en una manifestación independentista.



El líder de los socialistas ha reconocido que este problema no viene de ahora, sino que es "antiguo" y que tiene que ver con un "sentimiento de incomprensión mutuo". "Ahí hay un problema que hay que resolver", ha afirmado Rubalcaba, quien ha subrayado su idea de que "Cataluña y España están mejor juntas", algo en lo que cree "firmemente".



Rubalcaba ha afirmado que no está de acuerdo con la propuesta de pacto fiscal del presidente de la Generalitat, Artur Mas, cuyo objetivo sea un "concierto", similar al vasco, pero que sí está abierto a negociar y acordar una revisión del sistema de financiación autonómica.





Espera que "todo le vaya bien" a Esperanza Aguirre



El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha reconocido que le ha sorprendido el adiós de la política de la hasta ahora presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, a quien le ha deseado que "todo le vaya bien".