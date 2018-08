Sociedad

Cronología

Cronología de los 28 meses de la búsqueda de Hodei Egiluz

T. SAN JOSÉ | EITB.EUS

11/10/2015

Tras 28 meses de búsqueda, el 19 de febrero de 2016 se confirma que el cuerpo hallado en el río Escalda de Amberes el día 11 del mismo mes es el de Hodei Egiluz.

Este próximo lunes, 19 de octubre, se cumplen dos años sin noticias de Hodei Egiluz, el joven de Galdakao de 23 años que desapareció en Amberes (Bruselas) en 2013.

Han sido numerosas las informaciones sobre el caso aparecidas en los medios, desde la lucha infatigable de la familia y amigos (concentraciones, caravanas, iniciativas culturales, marchas ciclistas), pasando por varios detenidos a los que se acusó de haber robado varias pertenencias del joven.

Esta es la cronología del caso Hodei Egiluz:

Abril de 2013:

Hodei se traslada a Amberes (Bélgica) para realizar unas prácticas profesionales en la empresa local Createlli como ingeniero informático.

Hodei, en una foto difundida en la televisión belga. Foto: EiTB

Junio de 2013:

La empresa le ofrece un contrato de trabajo, y Hodei decide permanecer en la ciudad.

19 de octubre de 2013:

La pista de Hodei se pierde durante la madrugada del sábado, después de haber salido con sus amigos por el centro de Amberes. El joven se despide de ellos hacia las 03:00 horas, pero en lugar de dirigirse a su casa parte en dirección contraria, según las imágenes recogidas por varias cámaras de vigilancia.

24 de octubre de 2013:

Según publica un periódico belga, la misma noche de la desaparición, varios extraños intentaron sacar dinero con la tarjeta del joven. El robo cobra fuerza como hipótesis en la desaparición de Hodei.

29 de octubre de 2013:

La Policía belga confirma a la Ertzaintza y a la familia Egiluz la detención de dos sospechosos relacionados con su desaparición.

4 de noviembre de 2013:

La Policía arresta a un tercer sospechoso, un menor de edad.

28 de febrero de 2014:

La Interpol emite una orden internacional para dar con Hodei.

16 de marzo de 2014:

La asociación Hodei Bila organiza una marcha para pedir en Bruselas que la búsqueda de Hodei no cese.

27 de abril de 2014:

Continúan los actos en recuerdo de Hodei: cinco grupos de personas suben a los cinco montes de Bizkaia, desde tocan el cuerno. Posteriormente, hacen una concentración en la plaza del Ayuntamiento.

13 de mayo de 2014:

Los padres de Hodei mantienen su confianza en encontrar con vida a su hijo. "Tenemos esperanza de que esté por ahí vagando", aseguran. No obstante, piden más medios para el equipo de investigación y la colaboración ciudadana y de testigos.

Pablo Egiluz, padre de Hodei. Foto: EiTB

14 de mayo de 2014:

Dos de los sospechosos arrestados continúan bajo custodia, por su presunta vinculación con el robo de los objetos personales que le fueron sustraídos a Hodei. Un tercer sospechoso ya ha sido liberado tras pagar una fianza.

28 de mayo de 2014:

Tres testigos declaran que a las 04:30 horas estuvieron con Hodei. Al parecer, estaba muy asustado. Estos jóvenes aseguran que Hodei les pidió ayuda porque creía que iban a atacarle.

29 de mayo de 2014:

Unos 50 escritores y bertsolaris vascos dirigen cartas y versos a las autoridades belgas para reclamar que no abandonen la búsqueda de Hodei.

Por otra parte, la televisión belga emite un reportaje sobre la desaparición del galdakaoztarra, cuando se cumplen siete meses desde que se pierde su pista.

9 de junio de 2014:

La Universidad de Deusto crea una página web sobre Hodei con el objetivo de constituirse en un centro de información y difusión internacional sobre el caso.

17 de junio de 2014:

Los músicos Jon (We Are Standard), Txomin (The Fake Band), Cris (Belako), Josu (Hertzainak), Ager (Audience), Oier Artola, Miguel Moyano y Gari graban el tema 'Zerura begira', en apoyo a la búsqueda de Hodei.

23 de agosto de 2014:

Una marcha ciclista recorre Bélgica y Holanda para recabar pistas sobre la desaparición del joven galdakaoztarra. La marcha culmina en Amberes, la ciudad donde fue visto por última vez hace diez meses.

2 de septiembre de 2014:

Dos detenidos por el caso Hodei son liberados tras pagar la fianza.

10 de octubre de 2014:

Al cumplirse el primer aniversario de la desaparición de Hodei, su familia ofrece 10.000 euros a quienes den pistas sobre el joven.

20 de octubre de 2014:

Numerosos alumnos y profesores de la Universidad de Deusto, donde fue alumno el joven desaparecido, participan en una concentración silenciosa en su recuerdo.

20 de octubre de 2014:

Casi 1.000 personas se dan cita frente al Ayuntamiento de Galdakao para acompañar a la familia en la última concentración que se organiza en recuerdo del joven.

28 de octubre de 2014:

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se reúne con los padres de Hodei y les ofrece "todos los medios" para buscarle. Además, el Senado aprueba una declaración institucional de solidaridad con la familia.

11 de noviembre de 2014:

Jugadores del Baskonia y Estrella Roja visten camisetas de Hodei en un partido. La iniciativa trata de mantener viva la búsqueda del galdakaoztarra.

16 de diciembre de 2014

La autocaravana solidaria a favor de Hodei regresa a Galdakao, tras recorrer varios países europeos para difundir el mensaje sobre su desaparición y buscar colaboración ciudadana.

3 de septiembre de 2015

La BBC emite un reportaje sobre la desaparición de Hodei Egiluz para "ayudar a mantener presente que Hodei Egiluz sigue en paradero desconocido".

1 de octubre de 2015:

Koro Díaz, la madre de Hodei, escribe una emotiva carta a su hijo. "Hodei, no sé dónde estás, pero sí sé que, el día que te encuentre, será maravilloso; resiste, te encontraré".

13 de octubre de 2015:

La Fiscalía de Amberes cierra la investigación del caso y pide al tribunal de la ciudad que juzgue a los cuatro sospechosos de haber participado en dos asaltos al joven de Galdakao.

"Esto no significa que la Fiscalía vaya a poner fin a la búsqueda de Hodei Egiluz Diaz definitivamente. Cada oportunidad de búsqueda en el futuro será evaluada y cada pista útil será investigada", aclara el Ministerio Público.

17 de octubre de 2015:

A punto de cumplirse dos años desde la desaparición de Hodei en Amberes, la asociación Hodei Bila organiza un viaje a Bélgica para realizar una concentración frente al Ayuntamiento de Amberes a las 12:00 horas.

Posteriormente, a las 19:00 horas, realizarán otra concentración, esta vez en Koolkaai, el lugar donde Hodei fue visto por última vez.

18 de octubre de 2015:

La familia y amigos se desplazan a Bruselas para pegar carteles de Hodei y repartir información a los viandantes.

19 de octubre de 2015:

Se cumplen dos años desde que se supo por última vez de Hodei. La caravana de familiares y amigos realizan una concentración en la Plaza Luxemburgo de Bruselas. Además, participan en la jornada celebrada en el Parlamento Europeo 'Un protocolo europeo sobre desaparecidos'.

11 de febrero de 2016:

Hallan un cadáver en el río de Amberes que se sospecha podría corresponder a Hodei.

12 de febrero de 2016

La Policía belga comunica a la familia de Hodei Egiluz la aparición del cadáver en el río de Amberes e investiga si pudiera ser el joven desaparecido. Para ello se le realizan pruebas de ADN.

14 de febrero de 2016

Los padres de Hodei Egiluz viajan a Bruselas, donde se espera que durante la semana se pueda identificar un cuerpo aparecido en el río Escalda, cerca de donde desapareció el joven.

Los padres acuden a la capital belga en un viaje que estaba programado con anterioridad, para participar el lunes en una iniciativa puesta en marcha por la ONG Child focus, dedicada a la búsqueda de niños y jóvenes desaparecidos.

16 de febrero de 2016

El alcalde de Galdakao viaja a Bélgica para acompañar a la familia de Hodei y reclama "respeto y cautela" en relación a la información sobre esta investigación.

19 de febrero de 2016

Se confirma que el cuerpo hallado en el río Escalda de Amberes el 11 de febrero es el de Hodei Egiluz.