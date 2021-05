18/05/2021 14:51 Sociedad CORONAVIRUS Euskadi espera recibir el próximo mes de junio 127 530 dosis de Pfizer a la semana EITB MEDIA | AGENCIAS Este lunes han llegado a Euskadi 79 560 dosis de Pfizer, prevé recibir el jueves 7700 de Janssen y espera una entrega 14 400 dosis de Moderna Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página La CAV espera recibir el próximo mes de junio 127 530 dosis de Pfizer a la semana. Foto: EITB Media Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha anunciado este martes que Euskadi espera recibir el próximo mes de junio 127 530 dosis de la vacuna de Pfizer a la semana.

Además, ha informado de que este pasado lunes llegaron a la Comunidad Autónoma Vasca 79 560 dosis de Pfizer, prevé que este jueves lleguen 7.700 de Janssen y Osakidetza está esperando esta semana una entrega de 14.400 dosis de Moderna, aunque "sin fecha concreta".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Sagardui ha dado a conocer las cifras de vacunación frente a la covid-19 entre el 11 y 17 de mayo, periodo en el que Osakidetza administró 117 701 vacunas.

Según ha explicado, al menos, el 43,9 % de la sociedad vasca tiene una dosis suministrada y el 19,5% ha logrado completar la pauta. "Siempre hemos afirmado que no era una cuestión de capacidad sino de disponibilidad de vacunas", ha insistido.

Asimismo, ha recordado que este pasado lunes llegaron a Euskadi 79 560 dosis de Pfizer y prevé que este jueves lleguen 7700 dosis de Janssen.

De la farmacéutica Moderna, Osakidetza está esperando una entrega esta semana de 14 400 dosis, pero "sin fecha concreta", y continúan sin tener una comunicación oficial de nuevos envíos de AstraZeneca. "La previsión es que en junio se aumente la llegada de dosis de Pfizer con 127 530 dosis a la semana", ha señalado.

Sagardui ha explicado que esta semana se utilizará Janssen para vacunar a personas menores de 60 años, gracias a la nueva actualización de la estrategia de vacunación, la séptima, tras la revisión realizada la semana pasada.

La consejera de Salud ha indicado que esta semana Osakidetza tiene como objetivo terminar la vacunación del colectivo de 70 a 79 años, que está "prácticamente finalizado" y ha señalado que el Sistema Vasco de Salud está centrado en contactar con las personas que no han atendido los mensajes enviados por Osakidetza para su citación.

"Las personas de 70 a 79 años que puedan encontrarse en esta circunstancia, si lo desean, pueden dirigirse a Osakidetza para solicitar la vacuna llamando a su centro de Salud", ha dicho.

También continuará esta semana con la vacunación del colectivo de 60 a 69 años que, según ha destacado Sagardui, "está muy avanzada", y ha señalado que se está "en el proceso de intentar cerrar la década, facilitando citas para que nadie se quede sin la vacuna".

"Al tener la vacunación de estos colectivos muy avanzada, hemos podido iniciar ya la vacunación de personas de menor edad. En todas las Organizaciones Sanitarias se está citando y vacunando a personas de 59 años o menos", ha explicado.

Segunda dosis de Astrazeneca

Preguntada por los resultados del estudio Combivacs, que concluye que mezclar Pfizer y AstraZeneca aumenta la immunidad, Sagardui ha explicado que los resultados del estudio se han dado a conocer durante la reunión del consejo de Gobierno.

"No tengo ninguna comunicación que no sea el pequeño resumen que me ha podido pasar mi equipo en los minutos previos a esta comparecencia", ha indicado.

Asimismo, ha recordado que esta tarde se va a reunir la Comisión de Salud Pública y que en el orden del día no aparece ningún punto sobre una posible decisión de la segunda dosis de AstraZeneca para personas menores de 60 años, pero espera que "se vayan dando pasos al respecto".

También ha explicado que en la reunión de este miércoles del Consejo Interterritorial de Salud no están incluido este asunto en su orden del día pero ha señalado que "cuando se conozca cuáles son las conclusiones del ensayo clínico y de los estudios observacionales de otros países, será cuando el personal de Osakidetza evaluará la situación y decidirá la postura de Euskadi al respecto".

"Les recuerdo que las decisiones que se adoptan en el seno de la Comisión de Salud Pública son de cumplimiento para todo el territorio español", ha concluido.