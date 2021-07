20/07/2021 11:00 Sociedad coronavirus La Interterritorial de Salud debatirá sobre la obligatoriedad de la mascarilla o.p. | eitb media Varias comunidades, entre ellas la CAV, llevan a la mesa la petición de establecer un marco legal a nivel estatal para poder adoptar medidas en sus respectivos territorios. Escuchar la página Escuchar la página

Esta tarde se reúne el Consejo Interterritorial del SNS del Gobierno de España por videoconferencia, presidida por la ministra de Sanidad Carolina Darias. Sobre la mesa, entre otras cuestiones, la petición de varias comunidades autónomas, entre ellas la vasca, de retomar la obligatoriedad de la mascarilla también en exteriores.

El Ejecutivo de Urkullu llevará a la reunión dicha petición, que ya adelantaba el fin de semana, cuando pidió expresamente a Pedro Sánchez que reconsiderara su uso obligatorio. Junto a la CAV, reclaman la medida comunidades como Catalauña, Castilla y León y Baleares.

Son varias las comunidades que piden medidas comunes para el conjunto del Estado y un 'paraguas' legal que permita adoptar medidas restrictivas en aquellas comunidades en las que la situación epidemiológica sea más delicada.

De momento, cada comunidad está intentando adoptar las medidas por su cuenta, pero se están encontrando con las negativas de los tribunales regionales para poder implantarlas. Es el caso de Canarias, cuyo Tribunal Supremo ha tumbado el toque de queda decretado por el Gobierno canario.

El propio Gobierno de Urkullu se ha encontrado en más de una ocasión con el rechazo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a adoptar o mantener medidas como los cierres perimetrales, el toque de queda y las limitaciones en hostelería.

Por contra, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha dado, recientemente, el visto bueno a implantar el toque de queda en las localidades con más incidencia. Navarra espera el aval de la Justicia para implementar la limitación horaria a partir de este mismo miércoles.

Tras la reunión, que comenzará a las 16:00 horas, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, comparecerá, a partir de las 18:30 horas, en rueda de prensa para informar de lo tratado en el Consejo.

La norma de la mascarilla es "suficiente" si se cumple

La jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), María José Sierra, ha considerado este lunes que las comunidades ya están tomando "muy acertadamente" medidas de control de la transmisión que "han funcionado siempre", como la de limitar el ocio nocturno. Ha señalado que, pese al incremento de casos y su reflejo paulatino en los hospitales, "es suficiente" mantener el uso de la mascarilla en exteriores tal y como está regulado actualmente.

La número dos del CCAES ha recordado que únicamente se puede prescindir de ella al aire libre cuando se puede mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros y siempre en interiores, donde "sigue siendo absolutamente necesario el uso".

"Si esto se cumpliera, el riesgo por la utilización o no de mascarilla no tiene implicaciones", ha dicho antes de añadir que, en este momento, "es suficiente" mantener la norma como está y no volver a imponerla siempre en exteriores como han reclamado algunos dirigentes autonómicos.