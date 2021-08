10/08/2021 13:10 Sociedad Coronavirus Salud llama a la juventud a llenar las 57 000 citas de vacunación libres EITB MEDIA El viceconsejero de Salud del Gobierno Vasco José Luis Quintas ha llamado a los jóvenes a vacunarse y ha informado que los contagios siguen descendiendo progresivamente en Euskadi. Escuchar la página Escuchar la página

José Luis Quintas y Koldo Iñaki Cambra, el viceconsejero de Salud del Gobierno Vasco y el subdirector de Salud Pública y Adicciones, han hecho un llamamiento a la juventud para acudir a vacunarse, ya que aún quedan 57 000 citas libres, hasta el 6 de septiembre.

Como ya adelantó la semana pasada la consejera de Salud Gotzone Sagardui, aún son muchas las citas libres que quedan disponibles hasta el 6 de septiembre. A pesar de ello, según ha informado José Luis Quintas, ahora hay todavía más huecos sin rellenar, frente a las 22 000 citas sobre las que informó la consejera, y ha llamado a los jóvenes a vacunarse: "Concretamente, hay 57 000 citas libres. Vacúnense por favor, por ustedes y por su entorno".

A pesar de ello, Koldo Cambria ha querido aclarar que el aumento de citas libres no es porque la negativa de los jóvenes haya aumentado: "Es verdad que hay más citas libres, pero también ha aumentado la oferta y el plazo de vacunación. Lo que sí parece claro es que en esas edades la percepción del riesgo es menor, y hace que su prioridad a la hora de vacunarse baje en relación a no modificar otras actividades de verano". Por ello, el objetivo del Gobierno Vasco será llegar al inicio de curso con "la máxima cantidad posible de alumnos vacunados".

Además, Quintas también ha informado del progresivo descenso de contagios en Euskadi. Los datos de ayer lunes indican que se han dado un total de 687 resultados positivos entre las 7 500 pruebas realizadas.

Personal de residencias

La obligatoriedad o no de vacunar a las personas trabajadoras en residencias no preocupa al viceconsejero de Salud, ya que las personas no vacunadas en este ámbito en Euskadi es muy baja: "La polémica de la obligatoriedad de la vacunación hay que contextualizarla en Euskadi. La necesidad no es la misma en nuetro caso".

Además, Quintas también ha querido recalcar la imposibilidad de obligar la vacunación, ya que no se cuenta con el "instrumento jurídico" necesario. A pesar de ello, el sindicato ELA y la patronal española del sector de dependencia creen que los poderes públicos "no han querido modificar" la obligatoriedad de la vacunación, y piden una regulación legal para avanzar en la vacunación del personal de residencias.

Embarazadas

En cuanto a la vacunación de las mujeres embarazadas, los datos no son alarmantes. A fecha de hoy, Euskadi cuenta con 2 380 mujeres embarazadas vacunadas y se estima que quedarían pendientes alrededor de 1 300.