13/09/2021 10:54 Sociedad CORONAVIRUS Osakidetza contará en septiembre con más consultas presenciales en Atención Primaria A .S. | EITB MEDIA Sin embargo, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha insistido en que "eso no quiere decir que vayamos a olvidar de algo que durante la pandemia ha sido muy útil para seguir cuidando de la salud de la ciudadanía, como han sido las consultas telefónicas".

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha subrayado que Osakidetza irá recuperando en septiembre un mayor número de consultas presenciales en la Atención Primaria. "Es algo que no solo lo demandan los pacientes sino también las y los profesionales de Osakidetza", ha señalado.

En una entrevista realizada este lunes en Radio Popular - Herri Irratia, Sagardui ha insistido en que "eso no quiere decir que vayamos a olvidar de algo que durante la pandemia ha sido muy útil para seguir cuidando de la salud de la ciudadanía, como han sido las consultas telefónicas".

La consejera ha reconocido que existen dificultades para cubrir todas las plazas que se ofertan en Atención Primaria. No obstante, ha asegurado que Osakidetza "sigue ofertando la totalidad de las plazas", por lo que "no es una cuestión de restricciones o de no querer contratar", sino de "disponibilidad de esa especialidad". "Si hay profesionales, contrataremos", ha subrayado.

Sobre la vacunación, Sagardui ha informado de que el 89,1% de la sociedad mayor de 12 años ya dispone de la primera dosis y 84,7% cuenta con la pauta completa. Esto así, ha señalado que en un par de semanas se espera llegar al 90 % de la población diana con pauta completa.

Para ello, una vez más, ha animado a aquellas personas que aun no se haya vacunado a que pidan cita, "por ellos y por los demás". Asimismo, la consejera de Salud ha recordado que la semana pasada en Euskadi se comenzó a vacunar al colectivo de 4500 personas en situación de grave inmunosupresión para inocularles la tercera dosis o dosis de refuerzo.

También se ha solicitado que se evalúe la posibilidad de administrar esta dosis de refuerzo al grupo de personas residenciada, así como al grupo de personas mayores que están domiciliadas.

En relación a la situación epidemiológica, la consejera Gotzone Sagardui ha resaltado que la evolución de las dos últimas semanas es muy satisfactoria. "Vamos por buen camino, ese tan ansiado 60 casos por 100 mil habitantes está cada día más cerca, además de una desocupación de las UCIs y de nuestros hospitales", ha indicado.

En este sentido, ha apuntado que estamos en una clara recesión de la quinta ola y hay que mirar el futuro con esperanza e ilusión, pero siempre con prudencia.

Mientras, el lehendakari Iñigo Urkullu ha convocado una nueva reunión del Consejo Asesor del LABI para el próximo viernes, 17 de septiembre. Una convocatoria que coincide con la buena evolución de la pandemia y podría suponer una relajación de las medidas preventivas vigentes. La mesa política, reunida por última vez el pasado 30 de agosto, ya decidió suavizar las restricciones en materia de aforos, que pasaron al 60 % en comercios y al 50 % en la hostelería.