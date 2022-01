20/01/2022 17:21 Sociedad Concentración Trabajadores de Urgencias de Cruces denuncian "precariedad" y piden "más medios y personal" Agencias | EiTB Media Tras una pancarta con el lema "Estamos muy quemados", han denunciado el "estado crítico" en el que se encuentra el servicio y han exigido, entre otras demandas, incrementar los profesionales sanitarios. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Protesta de los profesionales de Urgencias del Hospital de Cruces. Foto: ELA Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Los trabajadores del Urgencias del Hospital Universitario de Cruces, en Barakaldo (Bizkaia) se han concentrado este jueves ante el centro sanitario vizcaíno para denunciar el "estado crítico" en el que se encuentra este servicio, la precariedad que soportan y demandar "más medios, más personal, mejor organización y formación de calidad".

Agrupados en la plataforma Gurutzetako Larrialdietako Asanblada, trabajadores de varias categorías profesionales del Hospital de Cruces, entre ellos celadores, auxiliares y personal de Enfermería, han denunciado, tras una pancarta con el lema "Estamos muy quemados", el "estado crítico" en el que se encuentra el servicio y han exigido, entre otras demandas, incrementar los profesionales sanitarios "ajustándolos a los ratios de la demanda asistencial", con el objetivo principal de "impulsar y fortalecer" las Urgencias del centro sanitario vizcaíno.

Por ello, han decidido "visibilizar su malestar" e iniciar movilizaciones, la primera este jueves, con el fin de hacer pública la situación en la que se encuentran, además de una serie de demandas.

En un comunicado leído en la protesta, aseguran estar con "los ánimos bajos, las ganas en número rojos y el corazón un poco roto", además de sentir que su "vocación", a día de hoy, está "en peligro de extinción" y manifestar que la pandemia les ha dejado "tocados y casi hundidos".

"Llevamos tiempo inmersos en la denominada 'pandemia covid-19', sumidos en un devenir de olas, y los servicios sanitarios están constantemente en el punto de mira", han apuntado, para advertir que la sociedad "necesita y demanda un sistema asistencial robusto y perfectamente cohesionado para abordar esta situación y cubrir las necesidades ordinarias y extraordinarias de forma eficiente".

En ese sentido, han indicado que "una pieza dentro del mosaico de Sistema Sanitario Vasco de Osakidetza es el Servicio de Urgencias del Hospital de Cruces, puerta de entrada del principal hospital de referencia del territorio de Bizkaia".

Según han denunciado, este servicio "lleva años en estado crítico y la pandemia no hace más que aflorar debilidades y carencias latentes día a día en detrimento de la calidad asistencial".

A su entender, es "imprescindible adaptarse a una realidad que ha venido para quedarse" y "acometer cambios que respondan a necesidades fundamentales del servicio y de los profesionales, centrándose en la optimización de cuidados de los pacientes".

"Estamos huérfanos de responsables dispuestos a ejecutar cambios, no se promueven acciones de mejora ni lecciones aprendidas tras cinco olas covid, y no hay una figura que lidere el eje motor de la urgencia, combustible que no hace más que alimentar la crispación y hartazgo de los profesionales sanitarios", han manifestado.

Entre sus demandas, este grupo de profesionales sanitarios exigen formación de "calidad adecuada de los profesionales sanitarios de un servicio de urgencias, cuando se lleva años con el diseño de los Itinerarios Formativos", así como la "dinamización del trabajo mediante protocolización de la asistencia y estandarización de pautas a seguir".

También piden incrementar los profesionales sanitarios "ajustándolos a los ratios de la demanda asistencial".