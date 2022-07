Boulevard cortes de luz Los cortes de luz en la parte vieja donostiarra provocan pérdidas de hasta 8000 euros a los hosteleros Publicado: 22/07/2022 16:45 (UTC+2) Última actualización: 22/07/2022 16:52 (UTC+2) En la última semana se han producido 6 cortes de luz en la calle del Puerto y en la calle Mayor que afectan tanto a vecinos como a hosteleros. Entrevistamos a los dueños del restaurante Raviolina y Casa Vergara. Escuchar la página Escuchar la página

Los hosteleros de la calle Mayor y la calle Puerto han denunciado haber sufrido varios cortes de luz en el último mes, en algunas ocasiones en pleno servicio. Por ello han decidido tomar acciones legales contra Ibredrola. Laida Basurto ha entrevistado a dos hosteleros de la zona para que nos cuenten su situación: Laura Mateos del restaurante Raviolina y Adrián Miranda de Casa Vergara.

Laura Mateos denuncia que "viven en un eterno malestar" puesto que no saben cuándo se volverá a ir la luz. Les están provocando pérdidas de hasta 8000 euros al día: "no facturas porque se te va el sistema informático, no sabes lo que la gente ha consumido, los clientes se van sin pagar (con todo su derecho), pierdes el género de la cámara frigorífica En definitiva: "parece que estamos en el tercer mundo".