¿Qué pasa si somos madres y nos arrepentimos?

El Combinado aborda la maternidad cuando es algo que no satisface a las mujeres con Susana Teruelo, Jaione Sanz y Maialen Martínez, una de las fundadoras de la asociación 'Hasta la teta'.

El mito griego de Medea nos habla de una mujer que devora a sus propios hijos. Lo hace por venganza pero también para desafiar la maternidad impuesta por la sociedad griega. Este parricidio de la mitología griega se ha interpretado en más de una ocasión como la acción que va en contra de la expectativa de que las madres deben ser incondicionalmente protectoras y sacrificadas. Medea se rebela contra la concepción de la maternidad amorosa y protectora, y muestra una faceta oscura y despiadada.

La venta de la idea de la maternidad es maravillosa: la sociedad, generación tras generación ha transmitido la concepción de que la maternidad es algo siempre pleno y satisfactorio. Sin embargo, la realidad es que hay mujeres que como madres no se sienten realizadas. Y que no; no sienten ningún tipo de pelnitud ni piensan que su vida 'por fin' tenga sentido después de traer un hijo (o varios) al mundo. Y no, esa sensación no significa que hayan dejado de amar a sus hijos e hijas.

Las combineras Jaione Sanz y Susana Teruelo, junto a Maialen Martínez, una de las fundadoras de la asociación 'Hasta la teta', abordan el concepto del arrepentimiento como 'la sensación rígida de no poder cambiar de opinión', hablan de la maternidad y de la dificultad que supone hablar de todo los sentimientos que genera incluso en el círculo más cercano.