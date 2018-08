Ia 9.000 pertsona erreskatatu dituzte hiru egunetan Mediterraneoan

Ia 9.000 pertsona erreskatatu dituzte larunbata eta astelehena bitartean Mediterraneoko uretan, Libia eta Italia artean, Migrazioen Nazioarteko Organizazioak (OIM) astearte honetan azaldu duenez.

Organizazio horren arabera, ekainaren 24 eta 27 bitartean, 8.863 pertsona erreskatatu zituzten Mediterraneoan. Alabaina, kopuruak gora egingo du seguruenik, ez baitaude zenbatuta azken orduetan GKEek egindako erreskateetako pertsonak.

Italiako Guardia Costierako bozeramale baten esanetan, Reutersen arabera, Itsas Armada italiarrak, GKEek eta zenbait itsasontzi pribatuk 5.000 bat pertsona erreskatatu zituen astelehenean.

Gainera, Jugend Rettek GKE alemaniarrak azaldu duenez, "egindako ahalegina gorabehera, hiru pertsona hil ziren hondoratzen ari zen txalupa puzgarri batean".

"Gure itsasontziaren gaitasunak muga gainditu du, eta gure tripulazioa itsasontzi gehiago ikusi ditu zerumugan. Oraintxe bertan, itsasontzi guztiak gainkargatuta daude", zehaztu du GKEak sare sozialetan.

Our resources have come to an end. Neither medicine nor fresh water is on board for further rescue operations.