'New Yorkeko Adierazpena' onartu du NBEk, errefuxiatuen alde

Nazio Batuen Erakundearen (NBE) batzar orokorrak aho batez onartu du errefuxiatuen eta migratzaileen inguruko 'New Yorkeko Adierazpena'. Errefuxiatu eta migratzaileei buruzko goi-bilera egin dute egunotan AEBko hiri honetan, eta erakundearen kide diren 193 estatuek adostutako testua sinatu dute.

