Antonio Tajani, Europako Parlamentuko presidente berria

Antonio Tajani kontserbadore italiarra izendatu dute Europako Parlamentuko presidente berria astearte honetan, lau bozketa egin ostean. Kontserbadoreek eta liberalek bat egin dute Tajaniren alde bozkatzeko.

Laugarren bozketa Europako Parlamentuko presidentea aukeratzeko erabakigarria izan da. Bi hautagai izan dira: Antonio Tajani (Alderdi Popularrekoa) eta Gianni Pittella (Alderdi Sozialdemokratakoa). PPEko hautagaiak 351 boto eskuratu ditu, eta Pittellak 282.

The new President of the European Parliament is Antonio Tajani (EPP,IT) pic.twitter.com/L3JW9rzEN7