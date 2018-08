Trumpek Putinekin, Merkelekin eta Hollandekin hitz egingo du gaur

Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak telefonoz hitz egiteko asmoa du gaur Vladimir Putin Errusiako presidentearekin, Angela Merkel Alemaniako kantzilerrarekin eta François Hollande Frantziako presidentearekin.

Sean Spicer Etxe Zuriko bozeramaileak Twitter bidez baieztatu ditu hiru elkarrizketa hauek, Trumpek presidente gisa egindako "lehen aste osoa" ospatzeko argitaratutako mezuan. Joan den urtarrilaren 20an egin zion zin karguari.

Tomorrow @POTUS will begin day w call w PM of Japan, Chancellor of Germany, President of Russia, President of France & end w PM of Australia