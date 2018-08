Mundua

Aurrekontu proposamena

Gastu militarra nabarmen handituko duela iragarri du Trumpek

Agentziak | Erredakzioa

2017/02/27

Defentsarako aurrekontua % 10 handituko luke Trumpek, hau da, 54.000 milioi dolar gehiago bideratuko lituzke gastu militarrera.

Ameriketako Estatu Batuetako Defentsarako aurrekontua nabarmen handituko duela iragarri du astelehen honetan Donald Trump AEBko presidenteak. Igoera horren helburu nagusia AEBk berriro gerrak irabaztea da, baina proposamen hori aurrera eraman ahal izateko beste sail batzuetan murrizketak egin beharko ditu.

Defentsarako aurrekontua % 10 handituko luke Trumpek, hau da, 54.000 milioi dolar gehiago (50.800 milioi euro inguru) bideratuko lituzke gastu militarrera. ?The Washington Post? eta ?The New York Times? bezalako hedabideen arabera, aurrekontu hori onartu ahal izateko zenbait murrizketa egin beharko ditu AEBko Gobernuaren beste sail batzuetan.

?Bitarteko gutxiagorekin gauza gehiago egingo ditugu, eta AEBko Gobernuaren gastua murriztea lortuko dugu?, ziurtatu du AEBko presidenteak. Nazioarteko beste presidente batzuekin egindako bileran, azken urteotan egindako gehiegizko gastua kritikatu du Trumpek. ?Aurrerantzean azpiegitura handietara bideratuko dugu dirua?, azpimarratu du.

Etxe Zuriak ohar baten bidez jakitera eman duenez, gastu militarrera bideratzen den diru hori beste sail batzuetatik kenduko da. Zehazki, Ingurugiroaren Babeserako Agentzian, Estatu idazkaritzan eta nazioarteko laguntzan egingo ditu murrizketa handienak.

AEBko presidenteak azaldu duenez, bere aurrekontuen helburu nagusia ?Amerika lehen tokian? jartzea da. Arrazoi horregatik, Defentsa eta Segurtasun sailetara bideratutako gastua handituko duela esan du Trumpek. Ildo horretatik, AEBk nazioarteko herrialdeak laguntzeko bideratzen zuen dirua horretarako erabiliko duela ziurtatu du.

Aurrekontuen bulegoko arduradunak ?The Washington Post? hedabideari azaldu dionez, baliteke AEBko Gobernuren sail guztietan murrizketa nabarmenak egitea.

AEBko aurrekontuen proposamena Kongresuari igorri beharko dizkio Trumpek, bertan onartu ditzaten.