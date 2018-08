Etxean giltzapetu dute Trumpen kanpainaren burua, 'konspirazioa' leporatuta

Paul Manafort Donald Trumpen kanpainaren arduraduna eta bere bazkide ohi Rick Gates etxean giltzapetu ditu Estatu Batuetako epaile batek. "Estatu Batuen aurka konspiratzea" leporatzen diete, beste karguren artean, 2016ko hauteskundeetan Errusiaren ustezko esku-sartzeari buruzko ikerketan. Biak aurkeztu dira FBIren aurrean, eta hamabi karguetan ez errudunak agertu dira.

Ezin izango dute etxerik irten, ez bada epaitegietan aurkezteko, abokatuekin biltzeko, medikuarengana joateko edo erlijio-jarduetara joateko. Manafortek 10 milioi dolarreko fidantza oraindu beharko du baldintzak betetzen ez baditu, eta Gatesek, bost milioi dolarrekoa.

Robert Mueller fiskal bereziak zuzentzen duen ikerketak Mosku eta Trumpen taldearen arteko kontaktuak ikertzen ditu. Estatu Batuetako justiziarentzat, harreman horrek hamabi kargu ekartzen ditu: "Estatu Batuaren aurka konspiratzea" eta "dirua zuritzeko konspiratzea", "adierazpen faltsuak eta engainagarriak" eta atzerriko banku-kontuen inguruko informazioa ez aurkeztzea.

Uztailean sarekada egin zuen FBIk Manaforten etxean. Ikertzaileen arabera, errepublikanoen kanpaina zuzendu baino lehen, Manafortek aberats batentzat lan egin zuen Errusiako gobernuari mesede egiteko helburuarekin, eta negozio irregularrak egin zituen Ukrainiako errusiazaleekin.

Estatu Batuetako presidenteak Errusiarekin "inolako konspiraziorik" egon denik ukatu du, gogorarazi du bere kanpainaren arduraduaren kontrako karguak "duela urteetaoak direla, Paul Manafort Trumpen kanpainako kidea izan baino lehenagokoak", eta demokratak ikertzea eskatu du.

Sorry, but this is years ago, before Paul Manafort was part of the Trump campaign. But why aren't Crooked Hillary & the Dems the focus?????