17 hildako eta hainbat zauritu Floridako institutu batean izan den tiroketan

Gutxienez 17 pertsona hil eta beste 15 zauritu dira Parklandeko (Florida, AEB) institutu batean izan den tiroketan, Scott Israel Broward konderriko sheriffa baieztatu duenez.

"Tamalez 17 pertsona hil direla esan beharra daukat", esan du Israelek hedabideen aurrean egindako adierazpenetan. Atentatuaren egilea Nikolas Cruz litzateke, 19 urteko gaztea eta bere burua aurkeztu du jada Poliziaren aurrean.

Marjowy Stoneman Douglas institutuan klaseak bukatu berri zeuden tiroketa izan denean. Ikasketa zentroan Fort Lauderdaletik ipar ekialdera dago, Miamitik 80 bat kilometrora.

17 hildakoetatik 12 institutuaren barruan bertan hil ditu tiratzaileak, beste bi kanpoaldean, bat ondoko kale batean eta azken biak ospitalean hil dira, FoxNews telebista kateak jaso duenaren arabera. Gainera, aipatutako iturriaren esanetan, 15 pertsona ospitalera eraman dituzte zauriekin.

Israelek baieztatu duenez, tiroketaren ustezko egileak AR-15 eraso-fusil batekin egin du sarraskia. Kamiseta marroia zeramatzan eta aurretik zentrotik kaleratu zuten diziplina-arazoengatik.

