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Lurrikara Mexiko, 2018ko apirilak 11: 5,5 graduko sismo batek Oaxaca astindu du

Mundua

Mexiko

5,5 graduko lurrikara batek Oaxaca astindu du berriz

eitb.eus

2018/04/11

Dardara 10 km-ko sakoneran erregistratu dute, Mexikoko mendebaldeko kostaldean, hain zuzen, San Francisco del Marretik 42 bat km-ra.

  • Mexikoko lurrikararen epizentroa. Argazkia: EMSC

    Mexikoko lurrikararen epizentroa. Argazkia: EMSC

    Mexikoko lurrikararen epizentroa. Argazkia: EMSC
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