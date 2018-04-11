Mundua
Mexiko
5,5 graduko lurrikara batek Oaxaca astindu du berriz
eitb.eus
2018/04/11
Dardara 10 km-ko sakoneran erregistratu dute, Mexikoko mendebaldeko kostaldean, hain zuzen, San Francisco del Marretik 42 bat km-ra.
Mexikoko lurrikararen epizentroa. Argazkia: EMSCMexikoko lurrikararen epizentroa. Argazkia: EMSC
AURRERAPENA
Info @SSNMexico Preliminar: SISMO Magnitud 5.5 Loc. 60 km al Sureste de Salina Cruz Oax 11 Abr 2018 02:30:38 Lat 15.67 Lon -95.02 Pf 10 km pic.twitter.com/OwnkM1vGmb— AlertaSísmica SASMEX (@SASMEX) 11 de abril de 2018
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