Mexikok eta EBk Merkataritza Libreko Itunaren aurrekoardioa adostu dute

Europar Batasunak eta Mexikok bi aldeen arteko merkataritza akordioa berrituko duen hitzarmena adostu dute larunbat honetan. Horren arabera, bi aldeek trukatzen dituzten ia ondasun guztiek ez dute zergarik izango, Europako Batzordeak jakinarazi duenez.

"Gaur ituna adostu dugu Mexikorekin. Merkataritza librerako akordio osoa eta modernoa, bi urte baino lehenago. Gure kontsumitzaile eta enpresentzat ona. EB eta Mexiko arauetan oinarritutako merkataritza jasangarri baten bazkide dira", esan du Twitterren Cecilia Malstrom Europako Merkataritza komisarioak.

Today we have concluded a deal with Mexico! @ildefonsogv @PhilHoganEU . Modern and comprehensive FTA in less than two years. Good for our consumers and buisiness. EU and Mexico partners for sustainable, rule based trade