Lurrikara Facebooken erabiltzaileen datuen manipulazioagatik

2018/03/20

Facebookeko segurtasun buruak kargua utziko du, informazioaren tratamenduaren gaineko desadostasunengatik. Sare sozialak 2014tik izan duen kolpe handiena hartu du burtsan.

Alex Stamos Facebookeko informazioaren segurtasun buruak kargua utziko du desinformazioaren arazoari nola aurre egiteko moduari buruzko desadostasunengatik, New York Timesek zabaldu duenez.

Sare sozialean lan egiten duten langile eta langile ohien esanetan, egunkariaren arabera, Stamos Errusiaren jarduera Facebooken ikertu eta zabaltzearen aldekoa izan da, beste goi-kargudun batzuk ez bezala, besteak beste, Sheryl Sandberg enpresako operazioen zuzendaria.

Stamosek enpresatik alde egiteko erabakia jakinarazi zuen, abenduan bere egitekoa aldatu ostean, baina abuztura arte jarraitzeko konpromisoa hartu zuen, bere erantzukizunak pixkanaka uzteko epea betetzeko, egunkariak dioenez.

120 pertsonek osatzen zuten Stamosen taldea, baina hiru pertsona baino ez dira geratzen lantalde horretatik; gainerakoak produktu dibisioetara eta azpiegituretara mugitu dituzte.

Stamosek Twitterren adierazi duenez, bere erantzukizunak aldatu egin badira ere, Facebooken egiten duen lanarekin "erabat konprometituta" dago, zurrumurruak gorabehera.

Aurreko igandean ezagutu zen 2016an Donald Trumpen hauteskunde kanpainan lan egin zuen eta Facebookeko Estatu Batuetako 50 milioi erabiltzaile baino gehiagoren informazioa manipulatu zuen enpresa britainiar baten filtrazioa ikertzen ari dela.

Cambridge Analytica aholkularitza enpresak 2014an lortu zuen erabiltzaileen informazioa, eta horrekin, programa bat garatu zuen hautesleen erabakiak aurreikusi eta haietan eragin ahal izateko, larunbatean The London Observer eta The New York Times egunkariek argitaratu zutenaren arabera.

Albisteak eragin handia izan zuen atzo Wall Streeten, burtsaren itxieran, sare sozialeko akzioek & 6,76 egin baitzuten behera, 2014tik galerarik handiena.

Tokioko Burtsak, gaurko irekieran, % 1 galdu du, Wall Streeteko galeren eraginagatik.