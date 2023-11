Queens Of The Stone Age, Sheryl Crow eta Arde Bogotá, Azkena Rock Festivaleko lehen izenen artean

2023/11/06 12:39

Euskal taldeei dagokienez, p LT, Brigade Loco, Txopet, Ezpalak eta Lendakaris Muertos k onfirmatu dituzte dagoeneko. Jaialdia ekainaren 20tik 22ra egingo da, Gasteizen.

Azkena Rock Festivalek (ARF) kaleratu ditu 2024ko edizioko lehen izenak, Queens Of The Stone Age eta Sheryl Crow kartel buruen iragarpenarekin. Jaialdia ekainaren 20tik 22ra egingo dute, Gasteizko Mendizabalan.

Aurrekoei gehitu zaizkie All Them Witches, Arde Bogotá, Glen Hansard, The Pleasure Fuckers, Ty Segall, St. Paul & The Broken Bones, Dea Matrona, The Detroit Cobras, Moonshine Wagon eta The Rain Parade.

Gurera etorrita, euskal eszenako hainbat izen bilduko ditu jaialdiak: p LT, Brigade Loco, Txopet, Ezpalak eta Lendakaris Muertos.

Sarreren aurre salmenta azaroaren 7an irekiko da (10:00etan), eta 10ean itxi (ordu berean), 115 euroan, ARFen webgunean.