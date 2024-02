Grammy Sariak: Taylor Swiften errekorra, “Flowers”en arrakasta eta Dua Liparen hit berria

Bart ospatu da Grammy Sarien 66. edizioa, Los Angeleseko (Kalifornia) Crypto.com Arena estadioan. Taylor Swift, Miley Cyrus, Karol G, SZA, Victoria Monét eta boygenius izan dira gaueko protagonista nagusiak.

Swiften Midnightsek urteko diskoaren garaikurra eraman du. Laugarrenez jaso du artistak disko onenaren saria, Grammy Sarietako errekorra hautsiz.

Bestela, pop bokal disko onenaren saria eraman du Swiftek. Akademiaren aitortzaz gain, gaueko titularra eraman du artistak: apirilaren 19an The Tortured Poets Department izeneko diskoa kaleratu duela iragarri du. Bi minutu igarota, Swiften sare sozialetan ikusi dugu bere hamaikagarren diskoa izango denaren azala.

Miley Cyrusek ere eraman ditu bi sari, biak "Flowers" abestiari esker: urteko grabaketarena eta bakarlari baten pop interpretazio onenarena.

Galako zuzenekoek ere eman dute zeresana. Arrakastatsuenen artean, Dua Liparen single berriaren aurkezpena. Musikariak "Training Season" izeneko kanta aurkeztu du oholtza gainean, dantzariz inguratuta, primizian (otsailaren 7an estreinatuko du).

Talentu berriei dagokionez, Victoria Monétek eraman du grammya, estadioko publikoaren txalo eta algara artean. Hunkituta hartu du garaikurra R&Baren estatubatuar promesak.

They way the room roared when Victoria Monet won Best New Artist!! I HOLLERED like it was a super bowl win!!!!!



This Black woman deserves!!! She worked sooo hard for this!!! Real fans know!!! #GRAMMYs pic.twitter.com/zMhFqDqKwb