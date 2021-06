Christian Eriksen ospitalean eta "egonkor" dago zelaian konortea galdu ostean

Christian Eriksen Danimarkako selekzioko jokalaria egoera "egonkorrean" dago larunbat honetan Kopenhageko ospitale batera eraman ostean. Danimarkaren eta Finlandiaren arteko partida hasi eta 43 minutura zelaian erori egin da.

"Eriksen esna dago eta azterketa gehiago egin behar dizkiote Rigshopitaleten", informatu du Danimarkako Futbol Federazioak Twitter bidez.

Eriksen bihotz-biriketako geldialdian sartu da, eta zelaiko osasun-langileek berdegunean artatu dute, eta 15 minutuz suspertzen saiatu dira. Bere taldekideek inguratu egin dute, kamerek Interreko jokalaria grabatzea saihesteko. Gainera, zelaiko langileek eskuoihal handiekin estali dute jokalaria.

UEFAk ohar batean adierazi duenez, "ospitalera eraman eta egonkortu egin da". Europako futbolaren erakunde gorenak partida bertan behera uztea erabaki du.

The match had been suspended due to a medical emergency which involved Denmark's Christian Eriksen. The player in now in hospital and in a stable condition.



UEFA wishes Christian Eriksen a full and speedy recovery and wishes to thank both teams for their exemplary attitude.