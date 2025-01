Futbola Errege Kopa Reala-Osasuna Kopako final laurdenetako kanporaketa otsailaren 6an, ostegunez, 19:30ean jokatuko dute EITB MEDIA Publikatuta: 2025/01/20 18:24 (UTC+1) Azken eguneratzea: 2025/01/20 18:28 (UTC+1) Partida Reale Arenan izango da, Donostian, eta Errege Kopako finalerdietarako txartel bat izango dute jokoan bi euskal taldeek. Realak eta Osasunak finalerdietarako txartel bat izango dute jokoan, Reale Arenan. Argazkia: EFE. Whatsapp

Reala-Osasuna 2024-25 denboraldiko Errege Kopako final laurdenetako kanporaketa otsailaren 6an jokatuko dute, ostegunez, 19:30ean, Espainiako Futbol Federazioak astelehen arratsaldean iragarri duenez. Partida Reale Arenan jokatuko dute, Donostian, eta Errege Kopan jarraitzen duten bi euskal taldeek txapelketako finalerdietarako txartel bat izango dute jokoan.

Final laurdenetako zozketa arratsaldeko lehen orduan egin dute, eta, horretan, Realaren eta Osasunaren arteko derbia irten da. Aurreko denboraldia, final zortzirenetan, bi taldeak Sadarren aritu ziren nor baino nor gehiago, eta orduan Realak irabazi zuen, 0-2. Aurtengo Kopan, final zortzirenetan, Gipuzkoako taldeak Rayo Vallecano kanporatu zuen (3-1), eta Osasunak Athletic utzi zuen lehiaketatik at (2-3).

Hona hemen noiz jokatuko dituzten 2024-25eko Errege Kopako final laurdenetako kanporaketak

Otsailaren 4an, asteartez

Atletico Madril-Getafe, 21:30ean

Otsailaren 5ean, asteazkenez

Leganes-Real Madril, 21:00etan

Otsailaren 6an, ostegunez

Reala-Osasuna, 19:30ean

Valentzia-Bartzelona, 21:30ean