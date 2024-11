Musika 23. edizioa Manic Street Preachers, The Flaming Lips, The Hellacopters eta Lucinda Williams, Azkena Rock Festivalen N. V. | EITB Media Publikatuta: 2024/11/14 10:04 (UTC+1) Azken eguneratzea: 2024/11/14 10:04 (UTC+1) Ekainaren 19tik 21era, Melissa Etheridge, P.I.L., Lucinda Williams, Richard Hawley, Buzzcocks, Quique González, Turbonegro, Kaotiko, Dead Kennedys, Masters of Reality eta Ezezez ere egongo dira Gasteizko jaialdian. Manic Street Preachers galestarra ARFn izango da. Argazkia: Alex Lake. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Bidali

Esteka kopiatu

Azkena Rock Festival jaialdiaren hogeita hirugarren edizioa ekainaren 19tik 21era egingo dute Mendizabalan, Gasteizen. Antolatzaileek han izango diren lehen taldeka iragarri dituzte gaur: Manic Street Preachers, The Flaming Lips Yoshimi Battles the Pink Robots diskoa jotzen, Lucinda Williams, Melissa Etheridge, Richard Hawley, Reckless Kelly, P.I.L. Johnny Rotten Sex Pistolseko kantariaren taldea, Turbonegro, The Hellacopters, Buzzcocks, Diamond Dogs & Chris Spedding, Kaotiko, Quique González, Dead Kennedys, The Chesterfield Kings, Robert Jon & The Wreck, Masters of Reality, La estrella azul, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Psilicon Flesh, Ezezez eta Libe.

Sarreren salmenta azaroaren 20an, asteazkenean, hasiko da, 10:00etan, azkenarockfestival.com webgunean, eta aurreko edizioren batera joan direnek aurresalmenta esklusiboa izango dute bihartik, azaroaren 15etik, aurrera.

3 eguneko bonuez gain, Gazte Bonua ere izango da aukeran (100 € + gastuak) 23 urtetik beherakoentzat, eta, aurten lehenengoz, Kuadrilla Bonua, 5 bonu erosita 6. bonua opari. 14 urtetik beherakoek ez dute sarrera ordaindu beharrik.