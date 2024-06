Música 22ª edición ¿Quién dijo que el jueves no es un día apropiado para el rock and roll? N. V. | EITB Media Publicado: 20/06/2024 09:25 (UTC+2) Última actualización: 20/06/2024 09:25 (UTC+2) A las 18:00, las puertas de Mendizabala se abrirán para empezar el Azkena Rock Festival. En el menú del primer día, los vascos Txopet y Brigade Loco, el oscuro rock de los belgas Whispering Sons, el siempre interesante e hiperactivo Ty Segall y Jane's Addiction, veteranos de la escena noventera. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Jane's Addiction saldrá al escenario a las 23:35 horas Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Nork esan du osteguna ez dela rock-and-rollerako egun aproposa?

Las fiestas de fin de curso, sanjuanes, el comienzo de las vacaciones, celebraciones del solsticio… y, en Vitoria, en Azkena Rock Festival. Rondando la llegada del verano, la música de guitarras no faltará a su cita anual con la capital alavesa. Esta año, atronarán en Mendizabala, durante tres días, Jane's Addiction, L7, Ty Segall, Queens of the Stone Age, Redd Kross, The Real McKenzies y PiLT, y, en frecuencias más reposadas, Sheryl Crow, Mavis Staples y Band of Horses.

El primer día, la responsabilidad de abrir el recinto recaerá en dos grupos vascos: Txopet y Brigade Loco, que el año pasado no pudieron tocar en el festival a consecuencia de las fuertes tormentas del sábado. Este año, tendrán la oportunidad de quitarse la espina.

El concierto de los bilbaínos comenzará a las 18:15 en el escenario Respect; ahí es donde resonarán las canciones de su primer disco, Nahiz eta jausi: actitud punk, una potente base rítmica, una voz coloreada por el autotune y, sobre todo, melodías muy efectivas.

El grupo de punk rock Brigade Loco será el encargado de relevar a Txopet. Los de Bergara pisarán por fin a partir de las 19:05 horas el escenario Gold, aquel que en 2022 tomaron sus admirados Social Distortion (así nos lo explicó el año pasado su guitarrista, Alex Arteaga Urrutia), tras la tentativa frustrada el año pasado por culpa del agua. Pocas dudas de que será una buena oportunidad para seguir calentando y gritar al aire algunos estribillos.

Tras ellos (20:05, escenario Respect), llegará el turno a unas de las más agradables sorpresas encontradas en el repaso del cartel, el quinteto belga Whispering Sons. Presentarán en Vitoria su tercer disco, The Great Calm, presentando como rasgos principales su post-punk oscuro, algunos guiños pop y la profunda, misteriosa y sugerente voz de su cantante, Fenne Kuppens.

Para el añochecer, asoman en el cartel dos apuestas seguras, cada una en su estilo: el californiano Ty Segall (21:10, God) y Tarque & la Asociación del Riff (22:30, Respect). No cabe duda de que el californiano triunfará si escoge los temas más rockeros de su amplio y diverso repertorio, pero Segall es tan profuso como imprevisible.

Carlos Tarque, cantante de M-Clan, por su parte, dará a partir de las 22:30 horas aquello que se le pide: su privilegiada voz sobre rock and roll clásico interpretado por un grupo fiable como pocos; dan muestra de ellos sus dos discos con la Asociación del Riff.

Los cabezas de cartel de la primera jornada, el grupo rock de los 90 Jane'e Addiction, saltará al escenario a las 23:35 horas. Unos de los padrinos de aquel movimiento llamado rock alternativo junto a Blind Melon o Stone Temple Pilots, que no rehusará tocar canciones de su famoso disco Ritual de lo Habitual estará representado en Vitoria por su cuarteto fundador: el cantante Perry Farrel, el guitarrista Dave Navarro (quien sustituyera a John Frusciante en Red Hot Chilli Peppers en la primera huida de este, para grabar One Hot Minute), el bajista Eric Avery y el batería Stephen Perkins.

Quienes estén animados podrán continuar la noche con el hard rock de los suecos Bonafide o los asturianos Ukelele Joe y sus Hula Shakers, pero no está de más recordar que aun restarán el viernes y el sábado.