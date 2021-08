31/08/2021 16:16 Economía precio de la luz Septiembre se estrenará con un nuevo récord histórico del precio de la luz o.p. | eitb media El miércoles el MWh se pagará a 132 euros, el precio más elevado nunca registrado. El Gobierno de España intenta buscar la fórmula para bajar los precios y un alcalde madrileño ha anunciado que suspenderá los pagos a las compañías eléctricas hasta que bajen los precios. Escuchar la página Escuchar la página

El precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista volverá a marcar un nuevo récord este miércoles, de 132,47 euros el megavatio hora (MWh), lo que supone encadenar por tercer día consecutivo el precio más alto de la serie histórica.

Después de cerrar el mes de agosto a un precio medio de 106 euros, coincidiendo con una gran ola de calor, el precio de la luz estrena septiembre, ya con las temperaturas más bajas, siguiendo la misma tendencia al alza que lleva registrándose desde hace meses.

En concreto, el pasado mes de julio ya fue el más caro de la historia, con un precio medio de 92,4 euros. Sin embargo, agosto pulverizó ese récord, con 106 euros, y septiembre ya comienza con el precio más alto visto hasta ahora.

El de este miércoles será un 1,5 % superior al del martes, un 13,5 % más respecto al miércoles pasado y hasta un 188% más en comparación con el 1 de septiembre de hace un año, es decir, casi el triple en apenas 12 meses, según datos de OMIE recogidos por Europa Press.

Durante todo el día, el precio se mantendrá por encima de los 110 euros/MWh, aunque entre las 03:00horas y las 04:00 horas se registrará el precio más bajo, de 114,74 euros, mientras que el más alto llegará entre las 21:00 horas y las 22:00 horas, de 139,95 euros.

Este contexto de subidas en el 'pool' eléctrico se debe incremento en los precios de los derechos de CO2 y del gas, a los que se ha unido el incremento de la demanda por las altas temperaturas y una menor contribución de las renovables, especialmente la eólica por la ausencia de viento.

Las oscilaciones en el precio diario afectan a los consumidores acogidos a la tarifa regulada (PVPC), algo más de 10 millones, mientras que están exentos los que están en el mercado libre -unos 17 millones-, ya que cuentan con un precio pactado con su compañía.

Según indicaron a Europa Press expertos del sector, el 88 % del consumo eléctrico de España no está expuesto a la volatilidad del precio del mercado 'spot', al tener contratos con precios fijos, viéndose así expuestos a ella los clientes acogidos al PVPC.

Reducción del IVA

El pasado 24 de junio el Gobierno de España aprobó un Real Decreto-Ley por urgencia para reducir los impuestos que se aplican al suministro de energía eléctrica y, con ello, la factura de la luz de los hogares, los autónomos, las pymes y el conjunto de las empresas, que suponen la bajada del IVA de la luz del 21 % al 10% hasta finales de este año y la suspensión del impuesto del 7 % a la generación eléctrica durante tres meses.

En el caso concreto del IVA, se aplica una bajada al 10 % hasta fin de año para todos los consumidores con potencia contratada hasta 10 kilovatios (kW), siempre que el precio medio mensual del mercado mayorista de la electricidad esté por encima de los 45 euros por MWh.

En lo que se refiere a la suspensión del 7 % del impuesto sobre el valor de producción de energía eléctrica, que ya en 2018 se decidió su suspensión temporal durante seis meses para contener otra ola alcista en el precio de la luz, estará vigente durante el tercer trimestre de este año.

Alcalde suspende pagos a compañías

Las reacciones a esta subida de los precios empiezan a aflorar. El alcalde de la localidad madrileña de Batres, por ejemplo, ha anunciado que dada "la situación actual de permanente abuso por parte de las eléctricas" va a suspender los pagos a las compañías que suministran energía al Ayuntamiento, "priorizando otros pagos para garantizar los servicios públicos municipales".

El alcalde, del partido independiente Agrupación de Batres (ADB), lamenta que la ciudadanía "poco está pudiendo hacer ante tan descomunal abuso", por lo que ha instado "a todos los responsables de las administraciones públicas a que tomen medidas urgentes para presionar a estas empresas para detener ya este desenfreno de precios inmoral, especulativo e insolidario".

"Si toda la ciudadanía dejase de pagar la factura de la luz la presión sería total para las eléctricas, pero si sólo lo hicieran unos pocos acabarían con ellos en un santiamén mediante el corte de suministro. No ocurre lo mismo con las administraciones públicas", asegura, ya que cuando estas no pagan la factura de la luz, "las eléctricas han de acudir a los tribunales para que se les obligue a aquellas al pago mediante sentencia judicial, pero no les pueden cortar la luz de los colegios, de la Casa Consistorial o de la iluminación de las calles".