21/10/2021 10:20 Economía Entrevista Petronor no prevé realizar parones por el encarecimiento de la energía Eider Garaikoetxea O. | EITB MEDIA El director de Organización y Relaciones institucionales de la compañía admite que casi han recuperado los niveles de 2019 y, que con el ERTE "olvidado", trabajan con perspectivas "razonables".

José Ignacio Zudaire, director de Organización y Relaciones institucionales de Petronor, ha asegurado que la compañía no prevé realizar parones por el encarecimiento de la energía, pese a que el coste energético supone el 70 % de su cuenta de explotación. De hecho, admite que casi han recuperado los niveles de 2019 y, que con el ERTE "olvidado", trabajan con perspectivas "razonables".



En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, Zudaire ha explicado que la empresa con sede en Muskiz (Bizkaia) vive de la movilidad: "Si el mundo se mueve, si se mueve en coche, para nosotros es un momento en el que podemos funcionar. En este momento la movilidad se ha reactivado, aunque no a niveles de 2019, pero ha habido una recuperación muy importante".

El directivo de Petronor se ha referido también al proyecto del Corredor Vasco del Hidrógeno, que gracias a su "nacimiento temprano", es ya un proyecto "maduro y competitivo" a nivel europeo. "Estamos en Champions, en Europa (...) Tenemos grandes competidores como Alemania, pero llegaremos a las últimas rondas, eso seguro", ha vaticinado. En ese sentido, ha afirmado que los fondos de recuperación europeos serán "un acelerador" del proyecto, y ayudarán a conseguir los objetivos cinco años antes de lo previsto, "en torno al 2030", según Zudaire.

En ese sentido, Zudaire ha destacado que la compañía está apostando por otros proyectos como el del hidrógeno frente al "declive" del sector de los combustibles fósiles que permitan absorber el empleo que "sí o sí" van a perder en ese apartado. "Nuestro objetivo es mantener a las personas de Petronor. ¿Crecer mucho más? En los primeros años va a ser complicado", ha confesado.

Por último, ha pedido a las instituciones que opten por la "neutralidad tecnológica y que no apuesten solo por la electrificación", es decir, que no se apueste por una sola tecnología. Ademas, cuestionado por el fin de los vehículos de combustión, Zudaire considera que el problema "no es el motor de combustión, sino el combustible. No matemos el motor de combustión; tratemos de cambiar el combustible: en vez de echarle gasolina, que tiene Co2, vamos a echarle biocombustible o combustibles sintéticos de cero emisiones y tendrás un coche exactamente como el de hoy pero con 0 emisiones".