Economía Acuerdo en Mercedes Satisfacción entre los sindicatos de Mercedes por el respaldo de la plantilla al texto acordado O. P. | EITB Media Publicado: 19/07/2022 08:41 (UTC+2) Última actualización: 19/07/2022 10:10 (UTC+2) Los sindicatos UGT, CC. OO. Ekintza y PIM han destacado que el aval al preacuerdo era imprescindible para la dirección de la multinacional de cara a habilitar la inversión de 1200 millones. LAB ha recalcado por las movilizaciones y la pelea de la plantilla por mejorar las condiciones laborales. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Una de las marchas de la plantilla durante las huelgas de Mercedes. Foto de archivo de EFE. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Mercedeseko sindikatuak pozik adostutako testuari langileek emandako babesagatik

Tanto la mayoría sindical -UGT, CCOO, Ekintza y PIM- que firmó el preacuerdo con la dirección de Mercedes Vitoria para renovar el nuevo convenio, como los tres sindicatos que lo rechazaron -ELA, LAB y ESK- han mostrado su satisfacción por el respaldo dado por la plantilla al texto acordado.

El 57 % de la plantilla, concretamente 2601 trabajadores, han votado a favor de este nuevo convenio en el referéndum celebrado a lo largo de ayer lunes hasta primeras horas de hoy, mientras que 1939, un 43 %, se decantaron por el 'no', con una participación que ha superado el 94 %.

Tras conocer estos resultados, los sindicatos que apoyaban el voto a favor han destacado la importancia que tendrá este acuerdo no solo para los más de 5000 trabajadores de esta empresa, la más grande de Euskadi, sino para los otros 30 000 empleos indirectos que sostiene.

CC. OO. ha calificado de "decisión histórica" el aval dado al preacuerdo. "Era imprescindible para el futuro de la planta, ya que traerá la mayor inversión de su historia, y, sobre todo, mejorará las condiciones" de los trabajadores, ha explicado en un comunicado.

Y es que el 'sí' al nuevo convenio era imprescindible para la dirección de esta multinacional, que aseguró que si salía adelante se habilitaría una inversión de 1200 millones en la planta de Vitoria que permitirá modernizarla y duplicar su capacidad de producción, además de adaptarla a la fabricación de los nuevos modelos eléctricos.

Tras felicitarse también por la "altísima participación de la plantilla" CC. OO. subraya también que el 57 % de la plantilla haya dado su apoyo al convenio "en un contexto contaminado por otras organizaciones sindicales que han denostado el acuerdo, el bienestar de la plantilla y el futuro de la planta".

Queda por ver ahora si ELA, LAB y ESK mantienen las movilizaciones convocadas para los próximos tres días de esta semana, de miércoles a viernes, a la vista del resultado de la consulta.

No obstante, el representante de LAB, Mikel Díaz de Alda, ya ha hecho una valoración positiva nada más conocer el resultado.

En declaraciones a Radio Euskadi ha dicho que los tres sindicatos que rechazaron el convenio porque las subidas salariales no iban vinculadas al IPC están "contentos" por las movilizaciones de la plantilla en las últimas semanas, que han conseguido parar la producción durante 9 días de huelga.

"La plantilla ha demostrado que ha peleado y quiere pelear por unas condiciones de trabajo dignas y que ese es el camino para que en los siguientes convenios se consigan unas mejores condiciones de trabajo", ha dicho el representante de LAB en Mercedes.

ELA ha expresado en un comunicado su satisfacción por "haber llegado a este punto en una situación mejor que la que les habría gustado a la empresa y sus aliados", pero ha rechazado, entre otras cosas, que en el referéndum haya participado también la directiva o que "se hayan votado entre toda la plantilla condiciones que afectan tan solo a una parte de la plantilla".

Asimismo, ha denunciado el "discurso del miedo" empleado por la empresa y la "presión directa del Gobierno Vasco a los trabajadores para que acepten con sumisión un mensaje que es falso: las decisiones de invertir de las empresas no dependen de que las plantillas acepten recortes ni ataques a la conciliación".

Pese a ello, el sindicato ha considerado positivo que la plantilla "haya plantado cara a quien pretendía imponer un sistema de trabajo inhumano" y que durante la lucha "se haya hablado con naturalidad, sobre cuestiones que hasta ahora eran casi tabú, como la flexibilidad y los incrementos no consolidables". Asimismo, ha felicitado a los trabajadores que han votado en contra, porque "el resultado representa lo que se ha manifestado en las últimas semanas: que no es suficiente con haber conseguido eliminar la sexta noche, que no es suficiente la subida pactada".

La entidad ha explicado que "han sido días muy intensos de mucho trabajo y organización, que independientemente del resultado de la consulta, han merecido la pena".