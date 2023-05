Economía -

Entrevista en Euskadi Irratia

La secretaria general de LAB ha subrayado que en Euskal Herria "hay una realidad sindical diferente, y que por lo tanto, ese pacto no se va a aplicar". Por otra parte, ha criticado duramente a ELA, a quien ha acusado de tener "una alianza" con la patronal guipuzcoana Adegi.

Eider Garaikoetxea O. | EITB Media

publicado: 11/05/2023 09:29 (UTC+2)

última actualización: 11/05/2023 10:19 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Garbiñe Aranburu: "Soldaten akordioak ez du langileen erosahalmena bermatzen, ezta KPIa ere"

La secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, cree que el pacto salarial firmado ayer entre los sindicatos CC. OO. y UGT y la patronal CEOE "no garantiza el poder adquisitivo ni el IPC". Así, lo considera "un ejemplo claro del declive" de ambos sindicatos porque "han asumido el discurso de la patronal".

Entrevista en el programa "Faktoria" de Euskadi Irratia, Aranburu ha denunciado que el pacto estatal no contempla la referencia al IPC, ni tampoco ha acordado una subida salarial para 2022. "CC. OO. y UGT han dado paso a la devaluación de los salarios, y escenificarlo en un acuerdo general de este tipo es muy grave", ha criticado. No obstante, ha señalado que en Euskal Herria "hay una realidad sindical diferente, y que por lo tanto, ese pacto no se va a aplicar".

Cuestionada sobre la situación del sindicalismo vasco, ha censurado nuevamente la estrategia de ELA, especialmente en Gipuzkoa. Según Aranburu, la central que dirige Mitxel Aranburu tiene una "alianza" con la patronal guipuzcoana Adegi, y ese "pacto y colaboración han traído la paz social" a ese territorio.

Cabe recordar que LAB, a diferencia del resto de sindicatos, ha convocado seis días de huelga en el metal de Gipuzkoa, porque considera que "dadas las condiciones del sector, se puede mejorar lo que está sobre la mesa, aunque esto solo se puede materializar mediante las movilizaciones y la huelga". "Lo que estamos viendo en Gipuzkoa —ha señalado— y sobre todo por parte de ELA, es que en todas las mesas de negociación en las que Adegi es mayoría ELA tiene una actitud fría y retraída en cuanto se plantean movilizaciones".

Prueba de ello, según Aranburu, lo ocurrido en el sector del mercado alimenticio de Gipuzkoa —ELA, CC. OO. y UGT firmaron un acuerdo en vísperas de la huelga convocada por todos los sindicatos—. "Este pacto no quiere decir que ELA tiene alianzas con CC. OO. y UGT, lo que evidencia es que sí lo tiene con Adegi. Además, en un intento de esconderlo, activa conflictos de forma unilateral en todas las mesas en las que no está la patronal guipuzcoana".

Por último, y sobre las últimas declaraciones de CEBEK sobre el nivel de conflictividad de Euskadi, ha asegurado que la patronal vizcaína no representa de forma "adecuada" los intereses de las pymes y ha revelado que han detectado "inquietud" al respecto. LAB considera que se debería medir la representación de la patronal, tal como se hace con la sindical, y ha denunciado "la falta de voluntad política" por parte del Gobierno Vasco para dar pasos en ese sentido.