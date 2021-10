Foro Social: "Es el momento de crear un ecosistema favorable que desemboque en compromisos multilaterales"

El Foro Social Permanente ha valorado como un "paso importante y necesario" la declaración realizada este lunes por la izquierda independentista en la que, entre otras cuestiones, expresa "empatía y cercanía" hacía las víctimas de ETA, y ha considerado que "es el momento de crear un ecosistema favorable que desemboque en compromisos multilaterales".

En un comunicado, ha señalado que la declaración hecha pública en Aiete por el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, "confirma la decisión de hace diez años, reconoce el daño causado, expresando empatía y cercanía hacía las víctimas de ETA, asume el derecho de todas las víctimas al reconocimiento y la reparación, y destaca la importancia de dar una solución a la cuestión de las personas presas".

De este modo, ha llamado a todos los actores institucionales, políticos, sociales y sindicales a "concederle el valor que le corresponde" en el contexto del décimo aniversario de la Conferencia Internacional de Aiete y en vísperas del 20 de octubre, fecha en la que ETA anunció el fin de su actividad armada.

En esa línea, ha recordado que, durante las Jornadas Internacionales de Aiete, el Foro Social Permanente ha venido trasladando su convicción de que ha llegado el momento de que "el crispado debate político en torno a la denominada 'batalla del relato' transite del espacio actual de la confrontación a un marco de debate sosegado y constructivo".

Tres 'c': crítica, compartida y constructiva

A su juicio, ha llegado el momento de dar "pasos determinantes en este tema".

Tras remarcar que "las responsabilidades de cada agente que ha ejercido la violencia son, por supuesto, propias e intransferibles", el Foro Social ha considerado que "es el momento de crear un ecosistema favorable que desemboque, en un plazo razonable, en un compromiso multilateral para que, mediante la asunción de sus tareas propias, cada parte asuma de manera autocrítica su responsabilidad en torno a las diferentes violencias".

"Una asunción que debería estar basada en las tres 'c': crítica, compartida y constructiva", ha señalado, al tiempo que ha esperado que todos los agentes "actúen con responsabilidad frente al importante reto que como sociedad tenemos por delante: desde una memoria crítica inclusiva, la construcción de una convivencia democrática que siente las bases de la necesaria reconciliación social, única garantía de no repetición".

Currin califica de "imprescindible y rompedora" la declaración

El mediador internacional Brian Currin ha calificado de "imprescindible y rompedora" la declaración y espera que se acoja por todos "como un paso significativo hacia la paz y la reconciliación".

El experto en la resolución de conflictos internacionales ha dicho que la izquierda independentista ha emitido un comunicado "rompedor e imprescindible sobre el dolor que sufren las víctimas de la violencia de ETA".

"Espero sinceramente que esta declaración de reconocimiento sea acogida por todos como un paso significativo hacia la paz y la reconciliación sostenibles en el País Vasco y en toda España", ha concluido.

Por su parte, la Fundación Berghof ha celebrado "la valiente" declaración en un tuit. "Es un paso decisivo hacia la paz y la convivencia democrática", ha agregado:

We welcome the courageous declaration by the Basque pro-independence movement @ehbildu to victims of ETA’s violence. It’s a decisive step towards peace and democratic coexistence, 3 days after the #aiete conference: https://t.co/TT3SivXdqB @CRbuildpeace @ForoSoziala @BakeBidea