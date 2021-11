23/11/2021 09:20 Política Entrevista Andueza, partidario de "agotar la vía judicial" aunque respeta la decisión del Gobierno Vasco de no hacerlo Eider Garaikoetxea O. | EITB MEDIA El nuevo secretario general de los socialistas vascos ha subrayado que existen "herramientas suficientes aún sin emergencia sanitaria" para hacer frente a la pandemia. Sobre futuros pactos, sostiene que "cuando un acuerdo ha funcionado bien lo lógico es continuar". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Andueza, en los estudios de Radio Euskadi. Foto: EITB Media 22:12 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

El recién proclamado secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha asegurado que él es partidario de "agotar la vía judicial" ante la decisión del TSJPV de no autorizar el pasaporte covid, pese a que respeta la decisión del Gobierno Vasco de no hacerlo. "Si no lo recurre es porque tiene base jurídica", ha argumentado.

El líder socialista ha defendido que hay que seguir tomando medidas frente a la expansión del virus y que el "marco jurídico lo permite, aún sin emergencia sanitaria". En su opinión, "las decisiones judiciales no han de utilizarse como herramienta para hacer crítica política". Asimismo, ha abogado por mantener la "doble receta de vacunación más responsabilidad".

En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, y cuestionado por los posibles pactos de izquierda, Andueza ha sostenido que "se está especulando mucha con esta cuestión" y que aún no es el momento para ello; "el momento son las elecciones", ha añadido. No obstante, ha insistido en que "cuando un acuerdo ha funcionado lo lógico es continuar".

(Estamos trabajando para ampliar la información)