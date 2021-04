02/04/2021 19:09 Sociedad CORONAVIRUS Basaras cree que se deberían haber tomado medidas más restrictivas en Euskadi N. B. | EITB MEDIA La microbióloga de la UPV/EHU ha lamentado que "se haya pretendido más salvar la Semana Santa" porque ello va a conllevar en los próximos días "un aumento de casos de manera considerable". Escuchar la página Escuchar la página

La microbióloga de la UPV/EHU Miren Basaras ha considerado "difícil" que se pueda frenar el actual "repunte" de casos de covid-19 y, en este sentido, ha afirmado que se deberían haber tomado "medidas más restrictivas". "Se ha pretendido más salvar la Semana Santa", ha lamentado la experta, que ha reclamado también que "alguna medida habrá que arbitrar" para evitar posibles aglomeraciones con motivo de la final de Copa.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, ha alertado del "repunte clarísimo" de contagios de coronavirus que se está produciendo en Euskadi en las últimas semanas y que ve "difícil" frenar porque, "con las medidas que se han tomado, en algunos casos se están produciendo aglomeraciones importantes que lo que va a conllevar en los próximos días es un aumento de casos de manera considerable".

A su entender, teniendo en cuenta los datos epidemiológicos que ya se tenían antes de Semana Santa, "se ha pretendido más salvar la Semana Santa" y, sin embargo, "se deberían haber tomado medidas más restrictivas" para este periodo vacacional.

Del mismo modo, ha aludido a las aglomeraciones que se produjeron este pasado jueves en la despedida al Athletic en su salida para disputar la final de Copa frente a la Real y a la posibilidad de que se repitan. "Es algo que deberíamos controlar, eso y el resto. Hemos visto imágenes de playas abarrotadas, también sin mascarilla", ha alertado.

Por ello, ha considerado que, "de cara a las posibles aglomeraciones de cara a la Final de Copa y el recibimiento al equipo ganador, alguna medida habrá que arbitrar". "Lo que no podemos hacer es ver imágenes de personas sin mascarilla", ha insistido Basaras, que ha incidido en la necesidad de guardar la distancia de seguridad pese a llevar mascarilla porque ninguna medida preventiva es "100 % eficaz".

No vacunados

Por otro lado, ha opinado que la vacunación contra la covid no debería ser obligatoria, pero sí tendrían que adoptarse medidas para evitar que "la libertad de no vacunarse" de algunas personas influya en la salud de otras, como ya ha anunciado Italia.

De este modo, ha indicado que, aunque en las residencias se está viendo que la vacuna está consiguiendo evitar que las personas que se infecten desarrollen una enfermedad grave, "aún así" los trabajadores que han decidido no vacunarse "ponen en riesgo a esas personas y se tienen que tomar medidas de salud pública, en las que estas personas se tienen que aislar, llevar a otros sitios, etc."

"La vacunación no debería ser obligatoria pero sí aquellas personas que trabajen en ciertos lugares donde ponen en riesgo a otras personas y no quieren vacunarse tendrán que ser apartadas de esos trabajos. No puede ser que la liberad de otras personas influya en la salud pública de otras personas y en que la pandemia siga extendiéndose", ha concluido.