10/04/2021 13:24 Sociedad Coronavirus Santos Indurain recibe "encantada" la primera dosis de AstraZeneca EiTB Media | Agencias "Son muchísimos más los beneficios que los riesgos", ha dicho. El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, también ha recibido su primera dosis de AstraZeneca en el antiguo colegio de los Maristas.

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, de 61 años, ha recibido "encantada" este sábado la primera dosis de la vacuna AstraZeneca, la prevista para su grupo poblacional y en el marco de citación de su edad, una confianza que ha querido hacer pública por entender que "una imagen vale más que mil palabras".

Induráin ha acudido a la cita en el antiguo colegio de los Maristas ubicado en el Ensanche pamplonés en el primer día en el que se vacunaba a su grupo de edad, a partir de los 60 años y tras la polémica sobre la vacuna de AstraZeneca, que en España se ha decidido inocular a la población de esa década de edad, hasta los 69 años. El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, también ha recibido su primera dosis de AstraZeneca.

A su salida del recinto, Induráin ha valorado la atención de los profesionales que integran el dispositivo, que entre hoy y mañana vacunarán en Navarra a más de 6200 personas, algunas de las cuales al coincidir con la consejera le han trasladado su "satisfacción", ha dicho esta.

"Me parece que con una pandemia tan dura como está viviendo toda la sociedad esto es un motivo de alegría. Es lo que he observado en las personas que también se han vacunado. Me parece que está muy justificado por lo que supone de prevenir esta enfermedad pero sobre todo de prevenir complicaciones graves, hospitalizaciones y muertes como estamos observando en los grupos que ya se han vacunado y se han inmunizado", ha subrayado.

"Entiendo esa desconfianza por los cambios que ha habido"

Al respecto, y preguntada por los reparos que pueda tener la población con la vacuna de AstraZeneca tras suspenderse su inoculación en la mayoría de los grupos poblacionales, la consejera ha señalado: "Entiendo esa desconfianza por los cambios que ha habido, pero también creo que aquí nuestro papel ahora es comunicar, transmitirlo bien, explicar y decir por qué estos cambios, en base a qué. También explicar que tenemos un buen sistema de farmacovigilancia" que detecta situaciones adversas.

En cualquier caso, ha incidido en la necesidad que tienen los responsables del departamento de "explicar bien el riesgo -beneficio, que es muy claro: Los beneficios que vacunándonos en los grupos que nos estamos vacunando respecto a los riesgos que puede tener la vacuna son muchísimos, muchísimos más. Eso es lo que debemos transmitir a la población porque es entendible".

Así, ha insistido en ponderar los riesgos que hay con la vacunación frente a los riesgos y las complicaciones de pasar una enfermedad "que está ocasionando complicaciones graves como hospitalizaciones y UCI" y también muertes, por lo que ha señalado que "hay que explicar el por qué, los beneficios-riesgos y luego que cada ciudadano decida".

Segunda dosis

Preguntada por los navarros que han recibido una primera dosis de AstraZeneca, pero cuya edad ya no entra en los parámetros ahora marcados para la vacunación con esta marca de suero, Induráin ha advertido de que los casi tres meses que deben pasar entre la inoculación de ambas dosis en este caso permite "no tener urgencia" a la hora de decidir qué solución se les ofrecerá, si será una segunda dosis con la misma o con otra marca de vacuna, o también quedarse sin segunda dosis.

"Las decisiones de esta trascendencia se tienen que tomar sin prisa. No tenemos una urgencia para tener que tomar una decisión sin tener en cuenta toda la evidencia y los estudios que están en marcha", ha dicho para indicar que su opción es la de "tomar una decisión coordinada, también con otros países, consensuada por los expertos. Eso es lo que trasladaremos a los profesionales que están pendientes de la segunda dosis", principalmente docentes y agentes de los diferentes cuerpos policiales de Navarra.