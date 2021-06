11/06/2021 14:56 Sociedad Menores de 12 a 16 años Euskadi priorizará la vacunación de menores dependientes y vulnerables N. B. | EITB MEDIA La cosejera de Salud del Gobierno Vasco ha subrayado, además, que estos menores de edad recibirán la vacuna "con todas las garantías sanitarias". Escuchar la página Escuchar la página

La consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, ha asegurado que Osakidetza vacunará de forma "prioritaria" a los menores de edad de entre 12 y 16 años con gran dependencia de 'grado 3' o "especialmente vulnerables" ante la covid-19 en el momento en el que la Comisión de Salud Pública incluya a este grupo de edad en la estrategia de vacunación.

Sagardui ha respondido este viernes, en el pleno de control del Parlamento Vasco, a una pregunta de PP+Cs sobre los planes del Departamento de Salud respecto a la vacunación de menores de edad que padecen una situación de gran dependencia, gran discapacidad o que sufren una situación de "especial vulnerabilidad" frente al coronavirus por su estado de salud.

La parlamentaria Laura Garrido ha denunciado que el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza no está ofreciendo "la atención que merece" al colectivo de menores de edad que se encuentran en esta situación y que no están "institucionalizados", es decir, que no residen en un centro especializado para atender a personas que presentan problemas de dependencia o discapacidad.

Garrido ha asegurado que Osakidetza está actuando de forma "arbitraria" con este colectivo, al vacunar solo a los menores cuyas familias "insisten y presionan" para que se administre la vacuna a sus hijos.

Sagardui ha respondido a Garrido que lo que establece la estrategia de vacunación es que cuando se determine el inicio de la administración de los fármacos contra la covid-19 a los menores de entre 12 y 16 años, se considere "prioritaria" la vacunación de los que tienen una situación de gran dependencia 'grado 3' o enfermedades que los hacen "especialmente vulnerables" frente al coronavirus.

"Lo que se señala es que cuando se establezca la vacunación de este grupo [de edad] estos niños sean considerados prioritarios; y nosotros lo vamos a hacer", ha añadido. Sagardui ha subrayado, además, que estos menores de edad recibirán la vacuna "con todas las garantías sanitarias".