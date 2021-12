23/12/2021 10:02 Sociedad CORONAVIRUS El lehendakari no descarta restricciones tras la Navidad, pero con el aval judicial AGENCIAS | EITB MEDIA Iñigo Urkullu considera que no es efectivo tomar decisiones "aisladas" respecto a otras comunidades autónomas. Denis Itxaso, por contra, asegura que si el lehendakari no toma más medidas no es porque no tenga competencias, sino porque dentro de la CAV no hay consenso para ello. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página 2:30 Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Iñigo Urkullu ha subrayado este jueves que no descarta impulsar restricciones tras la Navidad, pero siempre con el aval de los tribunales. "Voy a seguir analizando día a día la posibilidad de tener que impulsar medidas, pero siempre con seguridad jurídica, que es a lo que estamos obligados", ha insistido el lehendakari.

Renuncia así a adoptar nuevas medidas "de momento" en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) para contener la propagación de la covid-19, al considerar que "no es efectivo" tomar decisiones "aisladas" respecto a otras comunidades autónomas.

"No se trata de una cuestión de competencias propias, sino de sentido común. Ya tenemos el escarmiento del año pasado. No se puede poner unas medidas en unas autonomías y en las de alrededor no", ha señalado.

Urkullu ha hecho estas declaraciones a su llegada al pleno del Parlamento Vasco después de que ayer en la Conferencia de Presidentes no tuviese éxito su propuesta de adoptar medidas comunes para todas las comunidades autónomas de cara a frenar el avance de la sexta ola del coronavirus.

El Gobierno Vasco anunció ayer que no va a plantear restricciones en las fechas navideñas y se remitió a las recomendaciones para los encuentros familiares.

En todo caso, el Ejecutivo de Euskadi seguirá analizando, día a día, la evolución de la pandemia "por si fuera necesario impulsar nuevas medidas que proponer, sea al ámbito judicial, sea al resto de Comunidades y al Gobierno español". "Si la situación se complica, no solo aquí, sino en el Estado, seguiré proponiendo medidas", ha admitido.

Urkullu ha apelado "a un ejercicio responsable individual y colectivo", sobre todo de cara a estas fechas navideñas, y llama a cumplir con las medidas preventivas y con las recomendaciones.

Por su parte, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, ha afirmado este jueves en el programa Egun on Euskadi de ETB1 que si el lehendakari no toma más medidas no es porque no tenga competencias, sino porque dentro de la CAV no hay consenso, y que solo hay que fijarse en la disparidad de decisiones de los alcaldes en torno a los desfiles de olentzero y reyes.