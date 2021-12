24/12/2021 07:44 Sociedad Osakidetza Los centros de salud de Osakidetza reducirán horarios en el periodo navideño O.P. | Eitb Media Cada centro podrá decidir sobre su horario, por lo que cada cual podrá informarse mediante los carteles en su consultorio de referencia y en el caso de las zonas rurales, también en los ayuntamientos. Los sindicatos ELA y LAB han denunciado el recorte de horarios en plena sexta ola. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Centro de salud de Zarautz. Foto de archivo de EITB. Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Los centros de salud de Osakidetza reducirán sus horarios durante el periodo navideño para "garantizar el descanso de las y los profesionales de la Atención Primaria" aunque "fuera del horario de apertura la asistencia sanitaria estará garantizada en los Puntos de Atención Continuada". El departamento de Seguridad ha manifestado que es una medida habitual, también en verano.

En el caso de los centros de salud que opten por acogerse a esta posibilidad el horario de atención será con carácter general de 08:00 horas a 17:00 horas y "solo en casos excepcionales" limitarán su horario a las 15:00 horas. Las reducciones de horario se mantendrán como mucho hasta el 10 de enero. No obstante, cada centro podrá decidir de manera diferente sobre su funcionamiento en estas fechas, por lo que los ciudadanos podrán informarse de los horarios mediante carteles informativos colocados en el exterior de sus consultorios de referencia y en el caso de las zonas rurales, también en los ayuntamientos.

La medida, comunicada a la Mesa Sectorial el jueves, no ha sido bien acogida por los sindicatos ELA y LAB, que denuncian los recortes de horarios y la falta de inversión y de personal, no pudiéndose garantizar el derecho a la salud de las personas.

ELA ha lamentado que Osakidetza ha demostrado que "no tiene ninguna voluntad ni ningún plan" para solucionar los "graves" problemas estructurales de la atención primaria que son "muy anteriores" a la pandemia y que la actual crisis sanitaria "ha agravado aún más". Ha denunciado que "no se trabaja en ninguna otra línea que no sea la de recortar la atención a la ciudadanía y la de sobrecargar, todavía más a unas plantillas exhausta", una "excusa" con la que se pretende invisibilizar el verdadero problema que es el de la falta de personal y de inversión pública.

En la misma línea se ha expresado el sindicato LAB, quien ha denunciado el recorte de horarios de la atención primaria en plena sexta ola y ha exigido el incremento y la estabilización de la plantilla de Osakideza ante una tasa de temporalidad "vergonzosa". Ha manifestado además, que las condiciones laborales son "precarias" hacen que los profesionales se vayan a otras comunidades autónomas y al sector privado.