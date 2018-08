Ekonomia

Reunión informal en Milán

El Eurogrupo apuesta por las reformas para salir del estancamiento

Redacción

2014/09/12

De Guindos ha expresado su "preocupación" por el estancamiento de la economía de la eurozona, pero ha descartado que este parón ponga en riesgo la recuperación de España.

Los ministros de Economía de la eurozona han vuelto a descartar este viernes relajar la disciplina fiscal, tal y como reclaman Italia y Francia, y han apostado por acelerar las reformas estructurales como vía para salir del parón económico y complementar las medidas del Banco Central Europeo (BCE) para reactivar el crecimiento, según informa Europa Press.

"Existe un amplio consenso sobre que el Pacto de Estabilidad y crecimiento sirve como ancla de confianza en la UE", ha dicho el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, al término de la reunión informal celebrada en Milán. Todos los ministros están de acuerdo, ha proseguido, en que "la credibilidad del Pacto que recuperamos gracias al duro trabajo durante la crisis debe preservarse".

También el comisario de Asuntos Económicos, Jyrki Katainen, ha apuntado que "la aplicación de la flexibilidad no debe socavar de ninguna forma nuestro marco presupuestario". "Cuando el dinero es escaso, no hay otra opción que ahorrar", ha señalado Katainen, que ha apostado por reducir el gasto en lugar de aumentar los impuestos y por recortar gasto corriente y no inversiones.

Incluso el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, ha pedido no dar marcha atrás en la consolidación fiscal realizada en los últimos años.

"Preocupación"

Por su parte, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha expresado su "preocupación" por el estancamiento de la economía de la eurozona, pero ha descartado que este parón ponga en riesgo la recuperación de España, que según ha avanzado está creciendo en estos momentos a un ritmo "muy parecido" al del segundo trimestre, cuando registró una expansión del 0,6%.

Guindos ha apuntado que el estancamiento en la eurozona "no es una buena noticia" para España porque se trata de "nuestro principal socio comercial", y es "muy importante" que "aporte a este crecimiento".