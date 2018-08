'Charlie Hebdo' denbora gutxian agortu da Frantziako kioskoetan

Charlie Hebdo-ren 12 langile hil eta 11 zauritu zituen atentatua gertatu eta astebetera argitaratu den aldizkari satirikoaren zenbaki berriari harrera beroa egin diote gaur Frantzian eta munduko beste hainbat tokitan. Hala, kioskoetara heldu ahala, agortu egin dira salgai ipinitako aleak eta ilara luzeak izan dira nonahi. Ipar Euskal Herrira heldutako 1.000 aleak arin batean saldu dira eta gauza bertsua jazo da Frantziako hiriburuan ere.

Parisen, 08:00ak baino lehen ia ale guztiak agortuta zeuden. Xabier Madariaga EiTBk Frantzian duen berriemaileak azaldu duenez, egunkari saltzaile batek 125 ale saldu ditu 10 minutuko tartean; beste batek bost minutu eskasetan banatu ditu eskura zituen 65ak.

Ilara luzeak izan dira kioskoetan eta, aldizkari agortuta zegoela iragarri ahala, jendez husten joan dira kaleak. #Charlie traola joera nagusi izan da Twitter-rren eta bertan, ilaren hainbat irudi eskegi dituzte erabiltzaileek. Adibiderako, hauek:

