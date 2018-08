Gizartea

Emakumeen aurkako indarkeria

Durangon izandako sexu erasoaren ustezko egilea atxilotu dute

AGENTZIAK | ERREDAKZIOA

2016/08/29

Ertzaintzak igandean atxilotu zuen 24 urteko gizonezkoa, eta goizean igaro da epailearen aurretik.

Ertzaintzak abuztuaren 21ean Durangon izandako sexu-erasoaren ustezko egilea atxilotu zuen atzo Durangon, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak ohar bidez jakinarazi duenez.

Erasoa abuztuaren 21ean izan zen Durangoko tren-geltokiaren inguruetan. Emakumeak bere burua defendatzea lortu zuen, eta, ondoren, salaketa aurkeztu zuen. Salaketa horren aurrean, Ertzaintzak ikerketa abiatu zuen, eta ustezko erasotzailea identifikatu ostean, atzo bertan atxilotu zuten.

24 urteko gizonezkoa gaur goizean igaro da epailearen aurretik.

_________________________

Tratu txarrak pairatzen badituzu edo kasuren bat ezagutzen baduzu, kontuan hartu gida honetako aholkuak edota deitu telefono hauetako batera: 900 840 111 (Euskadin) edo 016 (Estatu osoan). Doakoak dira, eta ez dute arrastorik uzten fakturan.

