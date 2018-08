Bartzelonako zinegotzi batek sexu erasoa jasan duela salatu du

Maria Rovira CUP alderdiak Bartzelonako Udalean duen zinegotziak salaketa jarri du Esquadra Mossoen aurrean. Irailaren 1ean eraso sexuala jasan zuen Bartzelonako Gracia auzoan, kalean, Bartzelonako CUPek duen blogean idatzitako post batean jarritakoaren arabera.

He escrit aquestes línies per visualitzar la realitat que vivim.

Perquè encara ens queda molt per fer nostra la nit.https://t.co/6g2j515m7g